Elche CF vs FC Barcelona: previa, predicciones y alineaciones

El FC Barcelona, líder de LaLiga con 52 puntos, viaja este sábado a Alicante para medirse al Elche CF en el Estadio Martínez Valero.

Los culés llegan con la moral alta tras asegurar su pase a octavos de Champions con una goleada ante el Copenhague, pero saben que no pueden relajarse: el Real Madrid les respira en la nuca a solo un punto de distancia.

Por su parte, el equipo ilicitano de Eder Sarabia vive una temporada tranquila en la zona media (11º), pero su forma reciente es preocupante, habiendo sumado solo 2 puntos de los últimos 12 en juego. Necesitan recuperar la solidez en casa para no acercarse peligrosamente a la zona de descenso, de la cual solo los separan tres puntos.

¿A qué hora se juega el Elche CF vs FC Barcelona?

Ciudad : Elche, España

: Elche, España Estadio : Estadio Martínez Valero

: Estadio Martínez Valero Fecha : sábado 31 de enero

: sábado 31 de enero Hora : 15:00 EE.UU (Este), 14:00 CDMX, 21:00 España

: 15:00 EE.UU (Este), 14:00 CDMX, 21:00 España Árbitro: Muñiz Ruiz

Estadio Martínez Valero, en Elche, España | Quality Sport Images/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos (últimos cinco partidos)

Elche CF: 0 victorias

Empate: 0

FC Barcelona: 5 victorias

Dato destacado: El Barcelona encadena 11 victorias consecutivas contra el Elche en todas las competiciones y no pierde ante ellos desde 1974.

Últimos 5 partidos

Elche CF FC Barcelona Levante 3-2 Elche

(23/01/26) Barcelona 4-1 Copenhague

(28/01/26) Elche 2-2 Sevilla

(19/01/26) Barcelona 3-0 Real Oviedo

(25/01/26) Betis 2-1 Elche

(14/01/26) Slavia Praga 2-4 Barcelona

(21/01/26) Valencia 1-1 Elche

(10/01/26) Real Sociedad 2-1 Barcelona

(18/01/26) Elche 1-3 Villarreal

(03/01/26) Racing Santander 0-2 Barcelona

(15/01/26)

¿Cómo ver el Elche CF vs FC Barcelona por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming online Estados Unidos ESPN+, ESPN Deportes, Fubo México Sky Sports, Sky+ España Movistar LaLiga TV, Movistar+

FBL-EUR-C1-BARCELONA-COPENHAGEN | LLUIS GENE/GettyImages

Últimas noticias del Elche CF

El conjunto franjiverde llega mermado por las bajas. Héctor Fort no podrá jugaruna lesión de hombro, pero también por cláusula, al ser cedido por el Barça. Además, una pieza clave en la medular como Aleix Febas está sancionado por acumulación de tarjetas. Álvaro Núñez es duda por molestias musculares.

Eder Sarabia apostará por André Silva, ya recuperado, y el ex-madridista Álvaro Rodríguez en la delantera para intentar sorprender a la contra.

Posible alineación del Elche (5-4-1): Iñaki Peña; Adrià Pedrosa, Víctor Chust, David Affengruber, Pedro Bigas, Germán Valera; Grady Diangana, Marc Aguado, Martim Neto; Álvaro Rodríguez, André Silva.

Levante UD v Elche CF - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

Últimas noticias del FC Barcelona

Hansi Flick recupera efectivos importantes. Frenkie de Jong vuelve tras su suspensión en Champions y apunta al once titular, lo que podría relegar a Dani Olmo al banquillo. Ferran Torres también está listo para ser titular tras tener minutos ante el Oviedo.

Siguen en la enfermería Gavi, Pedri y Andreas Christensen. El equipo buscará aprovechar su gran registro como visitante (22 puntos en 11 salidas) para meter presión al Real Madrid, que juega el domingo.

Posible alineación del Barcelona (4-2-3-1): Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Ronald Araújo, Alejandro Balde; Eric García, Frenkie de Jong; Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha; Ferran Torres.

Pronóstico SI Fútbol

El Barcelona llega en un momento de forma superior y con la "flechita para arriba" tras sus goleadas recientes. El Elche, con bajas sensibles en defensa y medio campo, sufrirá para contener el caudal ofensivo culé. Aunque el Martínez Valero suele apretar, la diferencia de calidad y la necesidad de puntos del líder deberían decantar la balanza.

Elche 0-3 FC Barcelona