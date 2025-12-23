El futuro de Elías Montiel comienza a generar movimiento fuera de México. El joven futbolista de Pachuca aparece en el radar del Real Oviedo como una opción real para el próximo mercado, en una operación que podría resolverse mediante una cesión, aprovechando que ambos clubes pertenecen al mismo grupo propietario.

La posibilidad no surge de manera aislada. Desde el entorno de Pachuca se reconoce que el crecimiento de Montiel ha sido constante desde su debut, ocurrido hace cuatro años, y que el siguiente paso natural podría estar fuera de la Liga MX. El club valora su proyección, pero también entiende la necesidad de minutos competitivos.

Guillermo Almada, técnico de los Tuzos, no cerró la puerta ante los rumores que vinculan al canterano con el futbol europeo. El estratega uruguayo habló con claridad sobre el potencial del jugador y sobre el contexto actual del mercado, en el que cualquier decisión debe tomarse con cautela y sin apresuramientos.

Es un jugadorazo, le hice debutar con 16 años. No he conversado ni con Jesús ni con Martín. La Liga mexicana tiene gran nivel y veremos en los próximos días. Guillermo Almada

La declaración de Almada deja en claro que, si bien existe interés, no hay todavía un acuerdo formal. El técnico prioriza el presente deportivo de Pachuca y remarca que, por ahora, todas las decisiones se analizan desde la necesidad inmediata del equipo, sin comprometer el equilibrio del plantel en plena competencia.

Montiel, por su parte, es consciente de que una posible llegada al Real Oviedo implicaría un reto importante. El futbol español aparece como un escaparate atractivo para un mediocampista joven, con margen de crecimiento y con la posibilidad de adaptarse a un ritmo distinto, más exigente desde lo táctico y físico.

Tenemos que seguir trabajando, analizar opciones y mejorar ofensivamente. Confío plenamente en la plantilla; cuando recuperemos la confianza y encontremos el gol, llegarán los resultados. Si juegas mejor que el rival se te abren más posibilidades, aunque sabemos que se paga mucho por los goleadores. Guillermo Almada

Pese al ruido generado en torno al futuro de Montiel, desde España colocan al fichaje como uno lejano de momento. Grupo Pachuca no ve del todo claro soltar a Elías este mercado de invierno, por un cúmulo de factores que pasan desde su estado de salud, hasta su rol de intocable dentro de 'Tuzos'.