Según se informa, Karim Benzema se burló de su ex compañero de equipo del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, diciéndole que iba a ganar otro título de la Liga Profesional Saudita después de sellar su transferencia a Al Hilal, lo que dejó al capitán de Al Nassr "furioso".

Se cree que Ronaldo confirmó la posibilidad del Al Hilal de fichar a Benzema, procedente del Al-Ittihad, como el último ejemplo de favoritismo por parte del Fondo de Inversión Pública (FIP) de Arabia Saudí, propietario de los tres clubes (y, por si fuera poco, del Al-Ahli). Mientras que el actual líder de la Pro League se gastó 70,8 millones de euros (84,1 millones de dólares) en enero, el Al-Nassr de Ronaldo solo fichó al delantero centro saudí de 26 años, Abdullah Al-Hamdan.

En aparente protesta por la inacción de su club, Ronaldo se perdió los dos primeros partidos del Al-Nassr en febrero (ambos con victoria). Benzema, por su parte, debutó con el Al-Hilal con un triplete.

Antes de recibir el balón del partido contra el Al-Okhdood, el ganador del Balón de Oro francés contactó con su excompañero. Benzema le envió un mensaje de texto "en broma" a Ronaldo diciéndole que su fichaje invernal le llevaría a conseguir otro título de la máxima categoría, además de un aumento de sueldo, según The Telegraph.

Tras perder ante el Al-Ittihad de Benzema en la carrera por el título de la Pro League la temporada pasada, el Al-Nassr de Ronaldo se encuentra actualmente a la zaga de su Al-Hilal en la cima de este año. Si bien los informes se esfuerzan en señalar que la "furia" de Ronaldo no se dirige a Benzema, un recordatorio de esos fracasos pasados ​​no puede haber sido recibido con el mayor entusiasmo.

¿Qué será lo próximo para Ronaldo y Al Nassr?

Al Hilal v Al Nassr - Saudi Pro League | Anadolu/GettyImages

El próximo partido del Al-Nassr es viajar a Turkmenistán para enfrentarse al Arkadag el miércoles en la AFC Champions League Two, el equivalente asiático de la UEFA Europa League. Ronaldo fue visto por los medios locales entrenando antes del viaje a mitad de semana, pero su participación aún es incierta.

Todo en Al-Nassr gira en torno a Ronaldo. El entrenador Jorge Jesus regresó a Arabia Saudí, según se informa, por consejo de su compatriota, mientras que el director deportivo del club, Simão Coutinho, y el director ejecutivo, José Semedo, son amigos suyos de la cantera del Sporting CP. Robarle la estrella al sistema solar saudí causará algunos problemas.

A sus 41 años y como una piedra de tropiezo para cualquier club que compita en algo cercano a la élite, la época de Ronaldo en la cima sin duda ha terminado. Según el ranking de poder estadístico de Opta, el Al-Nassr es equivalente en calidad al Coventry City y al Middlesbrough, los dos equipos que lideran la Championship, la segunda división inglesa.

Una transferencia a la MLS, donde puede reavivar su rivalidad con Lionel Messi y producir más basura de inteligencia artificial con el presidente Donald Trump, se ajustaría a la narrativa de las redes sociales, pero las finanzas de la liga exigirían un recorte salarial dramático para Ronaldo.

Así que todo se reduce a una cuestión de prioridades: ¿Qué quiere Ronaldo? Dado su rabieta con el traspaso, parece que ganar sigue siendo sumamente importante, mientras que acumular mil goles es otra ambición pública. Cualquier nivel de goles y trofeos parece tener cada vez menos importancia.