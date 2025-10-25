Lo que está viviendo el Liverpool de la mano de Arne Slot en esta temporada 2025/26 de la Premier League es digno de estudio. Los Reds hilvanaron su cuarto partido consecutivo con derrota al caer tres goles por dos frente al Brentford en esta jornada 9.

Las Abejas comenzaron fuerte el encuentro y apenas al minuto 5 marcaron su primer tanto de la noche obra de Dango Ouattara, pero ahí no quedaría la historia, ya que antes de irnos al descanso llegó el segundo tanto de Kevin Shade en un disparo por demás sencillo que tuvo respuesta solo unos segundos después, ya que Milos Kerkez remató solo en el área chica luego de un centro raso desde la pradera derecha.

Así terminó la primera parte del encuentro disputado en el Gtech Community Stadium, un presagio de lo que sería el partido y de lo que ha sido la campaña para los Reds cuando comienzan cayendo en el primer lapso, ya que no han logrado sacar un resultado positivo ante este escenario desfavorecedor.

Brentford v Liverpool - Premier League | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

Esta campaña el Liverpool también ha caído contra el Manchester United, el Chelsea y el Crystal Palace, situación que hoy los deja fuera de puestos europeos aunque es muy temprano en la campaña, pero el dato relevante es que todas estas caídas vienen precedidas de un resultado adverso al medio tiempo.

Con el United el partido terminó uno por cero antes de los primeros 45 minutos gracias a un tanto de Bryan Mbeumo y al final el encuentro terminó dos por uno en favor de los en ese momento visitantes. Al enfrentar a los Blues, Moisés Caicedo también dejó los cartones uno por cero y el encuentro también terminó 2-1 en su favor y ya contra el Palace apareció Ismalia Sarr al minuto 9 para irse 1-0 a los vestidores y el encuentro terminó también dos goles por uno.

Es así como todas las ocasiones en las que el Liverpool ha terminado la primera parte del partido abajo en el marcador, no ha podido revertir las acciones, como en el caso de este partido de la novena fecha en la que cayó contra el Brentford.