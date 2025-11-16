La noche del sábado 15 de noviembre del 2025, la selección mexicana de fútbol se enfrentó al conjunto de Uruguay, en un partido amistoso de cara al Mundial 2026. El encuentro se llevó a cabo en la cancha del estadio TSM, hogar del Santos Laguna, en México, ante una afición que buscaba señales claras del rumbo del equipo nacional.

Contrario a lo que muchos aficionados hubieran deseado, el duelo brindó pocas emociones y el partido culminó con un frío empate a cero goles. Javier, el ‘Vasco’ Aguirre, declaró en conferencia de prensa respecto al accionar de su equipo a lo largo de los 90 minutos, reconociendo que aún quedan detalles por ajustar y que estos partidos sirven para corregir fallas antes de la gran cita mundialista.

''En cuanto a actitud, me voy contento'', declara Javier Aguirre tras el empate a ceros entre México y Uruguay

El análisis de Aguirre sobre el 0-0 entre México y Uruguay:



"Un poquito mejores nosotros en cuanto a números".



"No fuimos capaces de ganar, no fuimos superiores al rival".



"Me voy con la sensación de que el equipo muestra buenas cosas, muestra buena actitud. En cuanto a…

Apenas el árbitro marcó el final del partido amistoso entre la selección mexicana de fútbol y la escuadra representativa de Uruguay, el público manifestó su descontento, otorgando un sonoro abucheo en perjuicio de la escuadra tricolor. La reacción fue inmediata y contundente, reflejo de la frustración acumulada por un desempeño que convenció a pocos en las tribunas. Muchos aficionados esperaban una respuesta firme del equipo, considerando la cercanía del Mundial 2026, y el ambiente quedó teñido de una evidente preocupación por el nivel mostrado en la cancha.

''Son libres y soberanos para manifestar lo que quieran'', declaro Javier, el 'Vasco' Aguirre al respecto. Por otro lado, el estratega argentino Marcelo Bielsa, se permitió hablar, no solo sobre los abucheos al finalizar el partido, lo cual adjudicó a la carencia del espectáculo esperado, sino que también charló sobre lo que pudo representar, para los aficionados mexicanos, específicamente a los de la comarca lagunera, el hecho de que el arquero titular haya sido el 'Tala' Rangel y no Acevedo, quien es portero títular del Santos Laguna, y ahí se llevó a cabo el encuentro.

Esto fue lo que declaró Marcelo Bielsa en conferencia de prensa: