¿En dónde se jugaría la Copa América 2028?

La Copa América 2028 comienza a tomar forma y Estados Unidos aparece una vez más como el principal candidato para organizar el torneo continental. Aunque todavía no existe una confirmación oficial por parte de la CONMEBOL, las primeras informaciones apuntan a una nueva edición en territorio estadounidense, acompañada de importantes modificaciones en el formato.

De acuerdo con información publicada por The Times, Estados Unidos estaría tomando ventaja para convertirse en anfitrión de la competición por tercera ocasión en un lapso de 12 años. El país de las barras y las estrellas ya recibió las ediciones de 2016 y 2024.

¿20 EQUIPOS EN LA COPA AMÉRICA 2028? 🏆🌎⁉️



🗞️🇺🇸 Según un artículo publicado en el diario The Times, y a falta de la oficialización de Conmebol, ESTADOS UNIDOS suena con fuerza para nuevamente organizar el certamen más importante del continente a nivel selecciones (como en 2016… pic.twitter.com/hnfzXgj15X — Diario Olé (@DiarioOle) October 8, 2026

Aunque, la principal novedad no estaría únicamente relacionada con el país organizador. Las autoridades CONMEBOL estarían valorando una ampliación considerable en el número de participants, pasando de las 16 selecciones que disputaron la última edición a un total de 20 combinados nacionales.

La propuesta contempla mantener la participación de las diez selecciones que integran la CONMEBOL, respetando así la representación completa del fútbol del sur del continente. El resto de los lugares disponibles serían destinados a países pertenecientes a la CONCACAF, organismo que agrupa a las federaciones de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe.

De concretarse, serían diez los representantes de la CONCACAF que tendrían oportunidad de competir en el torneo. Esto supondría un incremento de cuatro participantes respecto a la edición de 2024, cuando seis selecciones de dicha confederación acompañaron a los diez combinados sudamericanos en Estados Unidos.



Canada v Argentina - CONMEBOL Copa America USA 2024 | Elsa/GettyImages

Dentro de este escenario, selecciones como México y Estados Unidos volverían a aparecer como posibles protagonistas del certamen, aunque, ninguna de las dos ha logrado la proeza deportiva de hacerse con la corona de la Copa América.

La ampliación también obligaría a revisar la estructura competitiva, particularmente la distribución de los grupos y el desarrollo de las eliminatorias. Una alternativa sería establecer cinco grupos de cuatro selecciones, clasificar a los lideres y a los tres mejores segundos de grupo.

Por ahora, tanto la elección de Estados Unidos como la posible ampliación a 20 participantes permanecen en fase de análisis. La CONMEBOL tendrá la última palabra sobre las condiciones de una Copa América 2028 que podría ser única en la historia del torneo.

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