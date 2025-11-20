En el Bayern Múnich son optimistas sobre el futuro de Dayot Upamecano

Dayot Upamecano podría renovar su contrato con el Bayern Múnich, mientras el club se asegura mantener a su defensa clave pese al interés de grandes europeos.

Hainer, presidente del club, se mostró confiado sobre la posibilidad de extender el vínculo de Upamecano: “Por lo que escucho y por lo que hablo con él, se siente extremadamente feliz en el Bayern. Se encuentra muy cómodo dentro del equipo y también con el entrenador”, aseguró el dirigente en el marco de un evento del club.

Y a eso, remarcó:“Soy optimista de que se cerrará un nuevo acuerdo. Me han comentado que está extremadamente feliz en el Bayern, que se siente increíblemente cómodo en el equipo y también con el entrenador”, dijo también a Sky SportDE.

Upamecano ha mantenido cautela sobre su futuro: “Tengo un gran representante y tomaremos la decisión correcta. Por ahora, me concentro en esta temporada y en mis objetivos con el club y la selección”, declaró a L’Équipe.

Paris Saint Germain v Bayern Munchen - UEFA Champions League

El central agregó: “Siempre he dicho que me siento muy cómodo en el Bayern. Tengo un excelente entrenador y compañeros de equipo fantásticos. Me siento honrado de que otros clubes muestren interés en mí”.

El marcador central tuvo un papel clave en el presente del Bayern durante esta temporada, ya que Upamecano ha sido titular en 15 de los 17 partidos disputados por el club bávaro en todas las competiciones. Su desempeño ha sido sobresaliente dentro del esquema táctico de Vincent Kompany, consolidándose como un pilar en la zaga de Bayern Munich.

El jugador sigue siendo un componente esencial en los planes del club, tanto a corto como a largo plazo, a pesar del interés de otros gigantes europeos.

A pesar de que Upamecano es un futbolista que gusta y que supondría una excelente oportunidad de mercado para muchos equipos, en el Real Madrid no se inmutan por estas declaraciones del presidente del Bayern. En el club blanco están tranquilos con la actual defensa, la idea es ir renovando la zaga a largo plazo y el fichaje del francés no es urgente. Del mismo modo ocurre con Konaté. Si ambos deciden renovar con sus clubes, el Real Madrid barajará otras alternativas.

