En el Real Madrid están encantados con la gestión de Arbeloa de las estrellas del equipo

En los despachos del Real Madrid CF se respira satisfacción con el rumbo del vestuario. La figura de Álvaro Arbeloa ha ganado peso en las últimas semanas, no solo por los resultados, sino por la manera en la que ha sabido gestionar a las grandes estrellas del equipo. En un vestuario repleto de talento y egos, el técnico ha optado por una fórmula clara: libertad, confianza y pocas consignas rígidas.

Según fuentes del entorno blanco, Arbeloa ha apostado por simplificar mensajes y reducir la sobrecarga táctica. El planteamiento ha sido permitir que los jugadores diferenciales se expresen, tomen decisiones y asuman responsabilidades sin sentirse encorsetados. El resultado, de momento, ha sido un grupo más suelto, más natural y con mejores sensaciones en el día a día.

🚨💣 𝐄𝐗𝐂𝐋𝐔𝐒𝐈𝐕𝐄: Real Madrid are extremely happy with the way Alvaro Arbeloa has been handling the super stars at the club.



He has been giving them freedom and very little instructions.



They believe that Xabi Alonso is a fantastic coach, but that he demanded too much… pic.twitter.com/bYBDZy8am3 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) February 21, 2026

La comparación inevitable surge con Xabi Alonso, un entrenador al que en el club siguen considerando “fantástico” por su conocimiento táctico y su capacidad estratégica. Sin embargo, algunas voces internas admiten que su alto nivel de exigencia, especialmente con los futbolistas más consagrados, generaba cierta tensión. Acostumbrados a un contexto de mayor autonomía, varios pesos pesados no terminaron de sentirse cómodos con una metodología tan minuciosa.

En el Santiago Bernabéu siempre ha sido delicado encontrar el equilibrio entre disciplina y libertad creativa. Arbeloa parece haber entendido que, con este perfil de plantilla, el liderazgo pasa más por la gestión emocional que por la pizarra. No se trata de renunciar al orden, sino de adaptarlo a la naturaleza del grupo.

El club cree que esta armonía puede ser clave en el tramo decisivo de la temporada. Porque en el Real Madrid, más que imponer, muchas veces la clave está en saber escuchar.