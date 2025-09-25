¿En qué año se fundó cada equipo de la Liga MX?

La Liga MX tiene más de 80 años de antigüedad, sin embargo la historia de sus equipos se remonta muchos años antes, con equipos surgidos a finales del siglo XIX y otros equipos mucho más populares en los comienzos del siglo XX.

A continuación le damos un repaso al año de fundación de cada uno de los equipos de la Liga MX hoy en día, con el objetivo de poner en perspectiva sus triunfos, títulos y tradiciones.

1. Mazatlán FC - 2020

Mazatlán FC | Caean Couto-Imagn Images

Oficialmente fundado el 2 de junio del 2020, Mazatlán FC es el último equipo en ver la luz dentro de la Liga MX. Nació en primera división tras la compra de Monarcas Morelia, quien pasó a jugar en la Liga de Expansión.





2. FC Juárez - 2015

FC Juárez | GABY VELASQUEZ/ EL PASO TIMES / USA TODAY NETWORK

Los Bravos de Juárez se crearon en el 2015 por un grupo de empresarios encabezados por Horacio de la Vega. En el 2019 compraron su lugar en la Primera División a Lobos BUAP.



Actualmente suman un sólo titulo de segunda división en el Apertura 2015.

3. Atlético de San Luis - 2013

Atlético San Luis | Nathan Ray Seebeck-Imagn Images

En las actas oficiales, el Atlético de San Luis tiene apenas 7 años como equipo de fútbol, pues tras la mudanza del equipo tradicional a Chiapas, el equipo tuvo que rehacerse y esta vez lo hizo con el Atlético de Madrid como dueño mayoritario.



Como Atlético de San Luis, el equipo apenas dos títulos de Ascenso MX y este es su cuarto torneo en la primera división.



El tradicional equipo de San Luis se fundó en 1957 y nuca fue campeón de primera división.

4. Xolos de Tijuana - 2007

Xolos de Tijuana | IMAGO

Los Xolos de Tijuana se crearon en el 2007 con Grupo Caliente como dueño de la institución. Su ascenso fue meteórico desde categorías inferiores y en el 2012 consiguieron su primer y único título de Primera División.

5. Santos Laguna - 1983

Santos Laguna | Gaby Velasquez / El Paso Times / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

Santos Laguna fue creado en 1983 tras la fusión de varios clubes y participan en la Primera División del fútbol mexicano desde 1988.







Acumulan seis títulos de liga y otros cinco subcampeonatos, además de una Copa México y otro Campeón de Campeones.

6. Tigres UANL - 1960

Tigres UANL | Kelvin Kuo-Imagn Images

Los Tigres se fundaron el 7 de marzo de 1960 como parte del patronato de la UANL. Ya suman siete títulos de liga, cinco subcampeonatos, tres Copa MX, un título de Concacaf y tres Campeón de Campeones.

7. Pumas UNAM - 1953

Pumas UNAM | Anne-Marie Sorvin-Imagn Images

Los Pumas de la UNAM se fundaron en 1953 para disputar la Segunda División del fútbol mexicano y ocho años después ascendieron a la máxima categoría.



Actualmente suman siete títulos de liga y ocho subcampeonatos, una Copa MX, dos Campeón de Campeones, tres títulos de Concacaf, una Copa Interamericana y un subcampeonato de Copa Sudamericana.

8. Querétaro FC - 1950

Querétaro FC | Joseph Maiorana-Imagn Images

Los Gallos Blancos de Querétaro nacieron en 1950 como fundadores de la segunda división mexicana. Tienen 70 años como equipo profesional y todavía no consiguen ningún título de liga. Han sido dos veces campeones de ascenso y en 2016 sumaron su primer título con la Copa MX.

9. Rayados de Monterrey - 1945

Rayados de Monterrey | Troy Taormina-Imagn Images

Oficialmente fundado en 1945, los Rayados de Monterrey ya suman 75 años como equipo de fútbol. Han conseguido cinco títulos de liga, seis subcampeonatos, cuatro títulos de Concacaf y tres Copa MX.

10. Club Puebla - 1944

Club Puebla | Mike Dinovo-Imagn Images

El Puebla se fundó el 7 de mayo de 1944 con el Real Club España y el España de Puebla en sus raíces.



Tienen dos títulos de liga, dos subcampeonatos, cinco trofeos de Copa MX, un Campeón de Campeones, una Supercopa MX y un título de Concacaf en sus 76 años de historia.

11. Club León - 1943

Club León | IMAGO / Newscom World

El León fue fundado oficialmente el 31 de agosto de 1943. Tiene 77 años de historia, ocho títulos de liga y otros seis subcampeonatos.



La Fiera también ha levantado cinco Copas y cinco Campeón de Campeones, convirtiéndose en uno de los clubes más ganadores de México.

12. Cruz Azul - 1927

Cruz Azul | Kirby Lee-Imagn Images

La Máquina se fundó oficialmente el 22 de mayo de 1927, pero son parte de la Primera División de México desde 1963.



Cruz Azul tiene ocho títulos de liga, además del récord de subcampeonatos con 11. Posee otras cuatro Copas MX, dos Campeón de Campeones, seis títulos de Concacaf y dos subcampeonatos en Copa Libertadores y Copa Interamericana.



13. Club Necaxa - 1923

Necaxa | David Gonzales-Imagn Images

Fundado el 21 de agosto de 1943, los Rayos del Necaxa es uno de los equipos más tradicionales de México.



Tienen tres títulos de liga profesionales y otros cuatro en la época amateur. Poseen otros tres subcampeonatos profesionales, cuatro Copas MX y un título de Concacaf.

14. Deportivo Toluca - 1917

Toluca FC | Ron Chenoy-Imagn Images

El último club en cumplir su centenario es el Toluca, pues fue fundado un 12 de febrero de 1917. Ascendieron a la Primera División en 1953 y ya suman 104 años como equipo de fútbol.



Los Diablos suman 10 títulos de liga (tercer máximo ganador), siete subcampeonatos, dos Copas MX, cuatro Campeón de Campeones, dos títulos de Concacaf y un subcampeonato de Copa Interamericana.

15. Club América - 1916

Club América | Gary A. Vasquez-Imagn Images

El máximo ganador del fútbol mexicano es el América, club fundado un 12 de octubre de 1916 y fundador de la primera división profesional de fútbol.



Además de los cinco títulos conseguidos en la época amateur, el América tiene 13 títulos de liga, 10 subcampeonatos, seis Copas MX, seis Campeón de Campeones, siete títulos de Concacaf, dos Copas Interamericanas, un Gigantes de Concacaf y un subcampeonato de Copa Sudamericana.

16. Atlas FC - 1916

Atlas FC | Abe Arredondo-Imagn Images

Casi a la par del América se fundó el Atlas Fútbol Club, solo que un par de meses antes hicieron oficial su creación, un 12 de agosto de 1916.



Además de sus cinco títulos regionales en la época amateur, en 104 años de historia, los rojinegros apenas suman un título de liga profesional, cuatro Copas MX, cuatro Campeón de Campeones y tres ascensos a la Primera División.

17. Chivas de Guadalajara - 1906

Chivas Guadalajara | Kiyoshi Mio-Imagn Images

Uno de los clubes más viejos en la historia del fútbol mexicano son las Chivas de Guadalajara, pues fueron fundados un 8 de mayo de 1906 como Unión Football Club. Dos años después apareció Guadalajara como parte del nombre.



Las Chivas consiguieron 13 títulos de liga en la época amateur dentro de la Liga Occidental; además, en la época profesional ya suman 12 títulos de liga, 9 subcampeonatos, cuatro Copas MX, siete Campeón de Campeones, una Supercopa MX, dos títulos de Concacaf y un subcampeonato de Copa Libertadores.

18. Tuzos de Pachuca - 1892

Pachuca | Steve Roberts-Imagn Images

Los Tuzos de Pachuca pueden presumir ser el equipo de fútbol más viejo de todo México. Tienen más de 128 años como equipo y un mar de historias en sus libros.



Fue fundado un 1º de noviembre de 1892 y en 1902 fue de los máximos impulsores para crear una liga de fútbol amateur, donde brillaron hasta 1920, cuando tuvo que desaparecer durante 31 años por problemas financieros derivados de la Revolución Mexicana.



En 1950 resurgen para participar en la Segunda División de México ya como equipo profesional. Suman 6 títulos de liga, tres subcampeonatos, cuatro títulos de liga de ascenso, cinco títulos de Concacaf y una Copa Sudamericana, probablemente el mayor orgullo de la institución.