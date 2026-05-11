¿En qué estadio jugará Cruz Azul su duelo de local ante Chivas por la semifinal de la Liga MX?

Cruz Azul cumplió con el pronóstico y se ha hecho del boleto a la antesala de la final de la Liga MX. Los de la capital del país dieron cuenta del Atlas en la ronda de cuartos luego de firmar triunfos tanto en la ida en la cancha del Estadio Jalisco, como en la vuelta ahora ejerciendo de locales en el Estadio Banorte.

El próximo cruce será en contra de las Chivas. El cuadro del Guadalajara llega con el estadio de ánimo a tope luego de una remontada importante en contra de los Tigres. Siendo el caso, Cruz Azul busca todos los beneficios posibles para la llave, incluyendo ser locales una vez más en el Banorte.

¡CRUZ AZUL INTENTARÁ JUGAR LA SEMIFINAL DE IDA EN EL BANORTE!



A reserva de que se confirmen los días y horarios oficiales este lunes, en la cúpula celeste consultarán la posibilidad de volver a jugar en el Estadio Banorte el miércoles 13 de mayo; lo que juega en contra de esta… pic.twitter.com/22ET4xaj1B — MedioTiempo (@mediotiempo) May 11, 2026

Cruz Azul solicitará de manera formal a FIFA poder jugar en el Estadio Banorte para el duelo contra Chivas. Se entiende que el mismo será el día miércoles pues seguramente Pumas de la UNAM solicitará jugar en las fecha de jueves y domingo de la semana en curso.

Importante recordar que el estadio más grande del país deber ser entregado a FIFA el mismo día 13 en que se jugaría el cotejo entre Cruz Azul y Chivas por la ida de la semifinal. Siendo así, los de La Noria esperan que el máximo organismo del fútbol muestre apertura a la solicitud presentada.

Cruz Azul v Atlas - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

En este punto, la posibilidad de una respuesta negativa es elevada. Siendo el caso, el cuadro celeste tiene en claro que si FIFA entrega un "no", entonces el club regresará a la sede donde han jugado casi toda su localía en el semestre, Puebla.

Lo anterior no es lo ideal. Si bien es un estado contiguo de la Ciudad de México, implica una movilidad en carretera de más de dos horas. Además, por el alcance nacional de Chivas, podría haber una fuerte suma de aficionados rojiblancos en dicha plaza.