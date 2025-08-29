¿En qué plataforma de streaming se podrá ver en vivo el Puebla vs Rayados en los Estados Unidos?

Este vieres 29 de agosto, Rayados de Monterrey sale de visita para enfrentar al Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, para la séptima jornada del Torneo Apertura 2025, de la Liga MX, con el objetivo de sacar los tres puntos para mantenerse en lo más alto de la cima.

👊🏼 Este viernes jugamos el Monterrey y su gente.🗣️ ¡La Pandilla va con todo! 🔵⚪🔥@HEB_Mexico pic.twitter.com/W7c2mD83lt — Rayados (@Rayados) August 26, 2025

La Pandilla viene de golear 3-0 al Necaxa en El Gigante de Acero gracias al argentino Lucas Ocampos y los españoles Sergio Canales y Sergio Ramos, con lo cual, arribaron a 15 puntos para ser el superlíder, con cinco victorias y una caída.



Por otro lado, La Franja llega como víctima, ya que es el sotanero del semestre con apenas cuatro unidades, luego de un triunfo y una igualada, sumado a cuatro tropiezos, con una diferencia de -10. En la pasada fecha, los camoteros lograron sacar un punto al empatar sin anotaciones frente a Pumas en CU, en el debut del argentino Hernán Cristante como técnico.

Este viernes nos enfrentamos a nuestros compas del 🔵⚪️ 👊🏻 y será un duelo de alta exigencia. 🔥



Que se sienta el apoyo de todos los Enfranjados en la tribuna 💺 ¡Hagamos pesar el Cuauhtémoc! 🎟️👉🏻: https://t.co/6Tv3ard7Fz#LaFranjaNosUne🎽 pic.twitter.com/qC5jU7hy3x — Club Puebla🎽 (@ClubPueblaMX) August 28, 2025

De los últimos cinco enfrentamientos, Monterrey se ha llevado tres asaltos, por dos empates, sin que los poblanos se hayan podido impedir, razón suficiente para dar como amplios favoritos a los pupilos del español Dòmenec Torrent.

¿Qué plataforma pasará en vivo el duelo en Estados Unidos?

Si bien la transmisión en México es a través del Canal 7, para poder ver el cotejo en el territorio norteamericano se debe contar con la aplicación de TUDN, mientras la otra opción es verlo a través de la página web del canal de televisión.

Streaming online: tudn.com y app de TUDN

Más noticias sobre la Liga MX