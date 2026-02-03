¿En qué punto se encuentra el posible fichaje de João Pedro por Cruz Azul?

Cruz Azul ha entrado en la fase decisiva de una negociación que puede marcar su mercado de invierno. La directiva celeste estableció un límite claro para definir el futuro de Joao Pedro, consciente de que el tiempo y el calendario juegan en su contra.

De acuerdo con el escenario que se maneja en La Noria, el club espera una respuesta final del delantero en un lapso no mayor a 36 horas. Desde la interna cementera se reconoce que “la negociación está en la decisión del jugador, no hay más”, dejando claro que el movimiento depende únicamente del sí o no del atacante.

Cruz Azul ya dejó definida su postura en caso de recibir una respuesta positiva. Si Joao Pedro acepta el proyecto deportivo, la directiva ejecutará de inmediato la cláusula de rescisión, cercana a los seis millones de dólares, y procederá a firmarlo sin más vueltas. El acuerdo económico con el club vendedor no representa un obstáculo.

El delantero pertenece al Atlético de San Luis, institución a la que ha mostrado lealtad deportiva durante su estancia. Sin embargo, el propio entorno del jugador reconoce que la propuesta de La Máquina es tentadora, tanto en lo económico como en lo deportivo, al tratarse de un club con mayor exposición.

Desde Cruz Azul se entiende que el tiempo apremia. El mercado de la Liga MX cerrará el próximo 9 de febrero, por lo que cualquier dilación adicional pondría en riesgo la planeación ofensiva del equipo. Por eso, el mensaje hacia el jugador ha sido directo y sin margen de ambigüedad.

Si la respuesta final de Joao Pedro es negativa, la directiva celeste activará de inmediato planes alternos. La instrucción es clara: moverse de emergencia en otros mercados para encontrar un delantero que pueda llegar, adaptarse rápido y competir desde el corto plazo, aunque el margen de maniobra sea reducido.

Cruz Azul avanza así contra reloj, con una estrategia definida y un ultimátum sobre la mesa. El proyecto deportivo ya fue presentado, la oferta económica está clara y la directiva cumplió su parte. Ahora, todo queda en manos del delantero, mientras el club se prepara para reaccionar en cualquiera de los dos escenarios.

