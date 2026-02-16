¿En qué punto se encuentra la recuperación de Gilberto Mora?

La pregunta ronda en Tijuana desde hace semanas: ¿cuándo volverá Gilberto Mora? El mediapunta mexicano permanece fuera de actividad por una lesión que ha impactado directamente en el rendimiento del equipo. Con apenas 17 años, el juvenil se ha convertido en una pieza sensible dentro del esquema fronterizo.

De acuerdo con la información médica, Mora padece una pubalgia, molestia que requiere paciencia y un manejo cuidadoso para evitar recaídas. La decisión del club ha sido clara desde el inicio: priorizar la recuperación total del futbolista por encima de cualquier urgencia competitiva.

¡FUERZA, MORITA! 🙏



🔴 El joven jugador ha sido una dura baja para los Xolos en las últimas semanas, pues, de acuerdo a lo que se sabe, tiene una pubalgia



🗣️ Sebastián Abreu, DT del conjunto de Tijuana: “De Gil Mora ya mandaron los médicos el informe. Sigue en su proceso de… pic.twitter.com/f2J1ixl1QE — MedioTiempo (@mediotiempo) February 15, 2026

Sebastián Abreu, técnico del conjunto rojinegro, ofreció detalles sobre el proceso que atraviesa el juvenil. “De Gil Mora ya mandaron los médicos el informe. Sigue en su proceso de recuperación, vamos a ir día a día con base en su evolución hasta que entendamos en la parte médica que se pueda sumar a los entrenamientos, pero no hay fechas”, explicó.

El mensaje del estratega uruguayo deja en evidencia que no existe un calendario definido para su regreso. La evolución marcará los tiempos y, en ese sentido, el cuerpo técnico ha optado por no precipitar decisiones que puedan comprometer el futuro inmediato del jugador.

En lo deportivo, la ausencia de Mora ha sido notoria. Tijuana ha resentido la falta de su desequilibrio y creatividad entre líneas, especialmente en los últimos metros. El equipo pierde profundidad cuando el juvenil no está en el campo, algo que se refleja en la generación de oportunidades.

Tijuana v Atletico San Luis - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Francisco Vega/GettyImages

Más allá de su edad, el mediapunta había asumido responsabilidades importantes dentro del plantel. Su capacidad para romper líneas y asociarse en espacios reducidos le daba variantes ofensivas a un equipo que ahora busca alternativas para sostener el nivel competitivo.

Abreu ha sido insistente en la prudencia. No se correrán riesgos innecesarios ni se forzará un retorno anticipado. La prioridad es que Mora vuelva en plenitud física y sin dolor, evitando que la pubalgia se convierta en un problema crónico que limite su proyección.

Mientras tanto, Tijuana deberá ajustar piezas y sostener resultados sin una de sus mayores promesas. La expectativa por su regreso es alta, pero en el club entienden que la paciencia será clave para que Gilberto Mora retome su camino sin comprometer su desarrollo.