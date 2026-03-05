¿En qué punto se encuentra la recuperación de Santiago Giménez?

El regreso de Santiago Giménez a las canchas parece cada vez más cercano. El delantero mexicano continúa avanzando en su proceso de recuperación y ya ha comenzado a integrarse a trabajos físicos en el gimnasio junto a sus compañeros del AC Milan, un paso importante dentro de la fase final de su rehabilitación.

El atacante, uno de los referentes ofensivos del conjunto rossonero, ha trabajado bajo supervisión del cuerpo médico y del departamento físico del club. El objetivo principal es acelerar su reacondicionamiento deportivo para que pueda recuperar ritmo competitivo después del periodo de ausencia que lo mantuvo fuera de actividad.

Dentro del plan trazado por el Milan, la prioridad inmediata es fortalecer nuevamente su condición física. El delantero mexicano ya realiza ejercicios de gimnasio con el resto del plantel, lo que representa un indicio claro de que el proceso médico ha evolucionado de forma positiva.

El cuerpo técnico del conjunto italiano considera que esta etapa será clave para determinar cuándo podrá volver a participar en entrenamientos completos con balón. Por ahora, el trabajo se enfoca en recuperar fuerza, movilidad y resistencia antes de reintegrarlo progresivamente a las sesiones tácticas del equipo.

En la institución lombarda existe optimismo respecto a los plazos de recuperación. La meta trazada por el Milan es que Giménez pueda recibir el alta deportiva esta misma semana, siempre y cuando responda de forma favorable a las cargas físicas que el cuerpo técnico y el área médica han diseñado.

De cumplirse ese escenario, el delantero mexicano podría volver a la convocatoria en uno de los compromisos más importantes del calendario. El regreso del atacante se perfila con la mirada puesta en el Derby della Madonnina frente al Inter, uno de los partidos más trascendentes de la temporada.

El enfrentamiento ante el acérrimo rival de ciudad representa mucho más que un duelo de orgullo para el Milan. El encuentro podría definir buena parte de las aspiraciones del conjunto rossonero dentro de la Serie A, particularmente en la lucha por mantenerse con vida en la pelea por el título.

La posibilidad de contar nuevamente con Giménez en ese escenario sería un refuerzo anímico y deportivo significativo para el equipo. El delantero mexicano ha sido una pieza relevante dentro del esquema ofensivo, gracias a su capacidad goleadora y su constante movilidad dentro del área rival.

Además, su regreso permitiría al Milan recuperar una variante ofensiva que ha sido clave en varios partidos del campeonato. La presencia del mexicano no solo aporta definición, sino también presión alta y juego colectivo en la fase ofensiva del conjunto dirigido desde el banquillo rossonero.

