Endrick no está pasando sus momentos más felices en Madrid: no sumó minutos en lo que va de temporada 2025/26 y, para colmo, en el partido contra el Getafe protagonizó un desplante que seguramente le trajo un buen tirón de orejas puertas adentro de Valdebebas.

En ese marco, el entorno del futbolista empezó a buscar una salida para que el joven brasileño llegue en plenitud a la Copa del Mundo del año próximo y su destino parece estar más claro que nunca: el Olympique Lyon.

Según informó Fabrizio Romano, se trataría de un préstamo sin opción de compra en favor del club francés para que Endrick relance su carrera y se ponga a tono para estar a disposición de Carlo Ancelotti en la Canarinha

Levante UD v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Aitor Alcalde/GettyImages

El extremo paulista llegó al Real Madrid a mediados del año pasado y su contrato se extiende hasta el final de la temporada 2029/30, siempre y cuando no sea vendido antes. Con la camiseta de la Casa Blanca lleva disputados 37 partidos, con siete goles y una asistencia, lejos de su rendimiento en el Palmeiras de Brasil, donde marcó 21 tantos en 82 partidos mostrando una performance superlativa.

Con la selección de Brasil lleva jugados 14 encuentros en la absoluta, con tres goles en partidos amistosos frente a España, Inglaterra y México respectivamente. Sin dudas, apuntará a marcharse en enero del Real Madrid para llegar en excelente forma al próximo verano, cuando los de Carlo Ancelotti viajen a norteamérica para intentar alzar su sexta copa mundial.

¿Cuánto hace que no juega Endrick?

Argentina v Brazil - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Marcelo Endelli/GettyImages

La última vez que Endrick sumó minutos con la camiseta blanca fue en la victoria 2-0 del Real Madrid el 18 de mayo pasado, cuando sufrió una lesión en los isquiotibiales. Eso generó que se pierda, entre otras cosas, el Mundial de Clubes que tuvo al Merengue como protagonista. En tanto, con la selección de su país, no juega desde la dolorosa caída 4-1 frente a Argentina en el Monumental por las Eliminatorias.