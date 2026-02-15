Endrick fue elegido Jugador del Mes de enero en la Ligue 1

Endrick fue elegido como el Jugador del Mes de enero en la Ligue 1, según anunció oficialmente la competición francesa. El delantero brasileño recibió el reconocimiento tras un arranque impactante con el Olympique de Lyon, donde llegó cedido por el Real Madrid en el mercado de invierno.

En sus primeros partidos en la Ligue 1, el delantero dejó muy buenas sensaciones. Dio un pase de gol en su estreno ante el Stade Brestois y, días más tarde, firmó el primer hat-trick de su carrera profesional frente al Metz. En total, disputó seis encuentros con el Lyon y participó directamente en siete goles. Anotó cinco tantos en todas las competiciones, tres en el campeonato local y dos en la Copa de Francia, además de sumar dos asistencias, una en cada torneo.

El premio entregado por la UNFP no hace más que terminar de confirmar el impacto que ha tenido en el equipo dirigido por Paulo Fonseca. Desde su llegada, el Lyon encadenó dos victorias consecutivas con el brasileño como protagonista y encontró una referencia ofensiva que modificó su dinámica en la tabla. Además, Endrick se convirtió en el brasileño más joven en marcar un hat-trick en el fútbol europeo, superando el registro que ostentaba Ronaldo Nazario.

Premières minutes en @Ligue1. Premier triplé en carrière. Premier Trophée UNFP du Joueur du Mois !@Endrick a réussi à merveille ses débuts sous les couleurs de l’@OL 🔴🔵



Il est le lauréat du Trophée UNFP du Joueur du Mois 🏆



Félicitations Endrick ! 🙌#TropheesUNFP pic.twitter.com/KrCRHxVNLi — UNFP (@UNFP) February 15, 2026

La UNFP, el sindicato de futbolistas profesionales que representa a los jugadores que compiten en Francia, también celebró el reconocimiento en su cuenta oficial y publicó un mensaje destacando el impacto de Endrick en enero. "Primeros minutos en Ligue 1. Primer hat-trick de su carrera. Primer trofeo al Jugador del Mes. Endrick hizo un maravilloso debut bajo los colores del OL. Es el ganador del Trofeo Jugador del Mes. Felicitaciones Endrick", escribió la organización en redes sociales

Su adaptación fue rápida. En declaraciones a L'Équipe, el delantero destacó la comunicación con sus compañeros y el cuerpo técnico y aseguró que su integración fue casi perfecta desde el primer día. También reveló que, antes de fichar por el club del Ródano, conversó con Lucas Paquetá y Bruno Guimarães, quienes le recomendaron el destino.

El impacto no se limitó al terreno de juego. Para su estreno en el Groupama Stadium se vendieron 50.000 entradas en la preventa general, récord de asistencia del club en lo que va de año. En el entorno digital, los contenidos relacionados con el jugador superaron los 110 millones de visualizaciones entre las cuentas del futbolista y del club, mientras que en la página oficial del Lyon los videos con su participación alcanzaron más de 60 millones de reproducciones.

En cuanto a su futuro, Endrick evitó confirmar si continuará la próxima temporada en Francia. En la misma entrevista afirmó que "solo Dios sabe qué ocurrirá y que nadie puede anticipar lo que deparará el próximo curso". Mientras tanto, el reconocimiento mensual de la Ligue 1 refuerza su proyección en el fútbol europeo y mantiene la atención del Real Madrid sobre su evolución en territorio francés.