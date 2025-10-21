Endrick se iría del Real Madrid en enero para poder tener chances de jugar el Mundial 2026

El Real Madrid regresó a la cima de la tabla en LaLiga de España el domingo después de una victoria por 1-0 sobre el Getafe con gol de Kylian Mbappe en la segunda parte.

Más allá de las buenas sensaciones que viene teniendo el Merengue, hay un único jugador de campo que aún no sumó minutos en estos 3 meses de temporada y es el delantero nacido en Brasil: Endrick.

El joven sigue muy reacio a dejar el Real Madrid, pero personas dentro del club están preocupadas de que el joven delantero no esté tomando una decisión inteligente, sobre todo porque él quiere jugar el próximo Mundial, y de esta manera sus oportunidades se achican exponencialmente, según informó Fabrizio Romano.

Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, consultado por esta situación, pareció descartar un movimiento en el próximo invierno europeo: "No lo estoy pensando en este momento, no está en mi mente", dijo cuando se le preguntó sobre el futuro de Endrick y Gonzalo García en el club.

Incluso quien habló hace algunas semanas fue el propio Carlo Ancelotti, actual seleccionador de Brasil y que dirigió a Endrick la temporada pasada en el Real: "Endrick es como Estêvão. Es un gran talento. Creo que Estêvão tuvo suerte. El problema con los jóvenes que van a Europa es que aquí [en Brasil] tienen un papel protagónico, pero allí no tienen mucho protagonismo".

Respecto a lo que fue su año entrenándolo en Valdebebas, sentenció: "Entrené a Endrick durante un año y realmente me gustó como persona y como profesional. Obviamente, no jugó tan bien como podría, porque el Real Madrid tenía a Rodrygo, Vini... La competencia en un gran equipo es importante, y eso puede afectar un poco la progresión de un jugador".

Un movimiento de cesión en enero le ofrecería a Endrick la oportunidad de obtener algunos minutos regulares y, potencialmente, la oportunidad de demostrarle al Madrid que merece un papel más importante.