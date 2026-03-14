Enzo Fernández podría replantearse su futuro en el Chelsea si el equipo no logra dar un salto deportivo en el cierre de la temporada. Aunque el mediocampista argentino mantiene un fuerte vínculo con el club y con los hinchas, en Inglaterra ya crece la preocupación por su malestar frente al presente de los Blues y por la posibilidad de que evalúe una salida en el próximo mercado.

La inquietud alrededor de su situación no pasa por una ruptura emocional con Stamford Bridge. Todo lo contrario. Enzo valora al club, se siente identificado con el apoyo de la gente y se ganó un lugar importante dentro del plantel. Su peso dentro del vestuario y su influencia en el juego lo convirtieron en una de las caras visibles del proyecto. Aun así, lo que empieza a hacer ruido es su frustración con la falta de evolución del equipo.

Según la información difundida en el continente europeo, el argentino considera que el Chelsea no avanzó desde la conquista del Mundial de Clubes y que, incluso, dio pasos hacia atrás. Esa mirada impacta de lleno en su proyección personal, ya que su prioridad pasa por competir por títulos y sostenerse en la élite del fútbol europeo. Para un futbolista de su ambición, quedar fuera de la próxima Champions League sería un golpe demasiado grande.

El presente del conjunto londinense alimenta esa incertidumbre. Los Blues marchan quintos en la Premier League y están a tres puntos del Aston Villa, que por ahora ocupa la última plaza de clasificación a la próxima edición de la Champions. Con nueve jornadas por disputarse, la pelea sigue abierta, aunque el margen de error empieza a achicarse y la exigencia será máxima en cada fecha.

A eso se suma un calendario exigente, con compromisos simultáneos en la liga, la FA Cup y la propia competencia internacional. La acumulación de partidos obligará a administrar cargas y tomar decisiones finas en la rotación, algo que podría influir en el rendimiento de un equipo que ya mostró irregularidad en varios pasajes del curso.

Otro punto que aparece en las versiones publicadas es su desacuerdo con algunas decisiones de la dirigencia, entre ellas la salida de Enzo Maresca, un entrenador que tenía una consideración especial por él. Esa sumatoria de factores fue desgastando su paciencia y abrió la puerta a una posibilidad que, hasta hace poco, parecía lejana.

Enzo Fernandez, Enzo Maresca, Chelsea - Premier League | Chris Lee - Chelsea FC/GettyImages

Si la situación no mejora, Enzo estaría dispuesto a escuchar ofertas en el verano europeo. Y entre los clubes atentos aparece con fuerza el Real Madrid, señalado como su destino preferido. El interés del Merengue no es nuevo y encaja con el perfil de un mediocampista con capacidad para organizar, presionar, romper líneas y asumir protagonismo cuando se lo necesita.

El Chelsea, de todos modos, no facilitaría una operación. Enzo tiene contrato hasta 2032 y un valor de mercado altísimo. La misión de los Blues será convencerlo desde lo deportivo.