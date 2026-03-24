Enzo Fernández responde al interés del Real Madrid en su fichaje

Uno de los nombres que el Real Madrid tiene en carpeta para reforzar su mediocampo es el de Enzo Fernández, volante del Chelsea y la selección argentina, campeón del mundo en Qatar 2022 y elegido en ese certamen como el mejor futbolista joven del torneo.

Enzo fue convocado nuevamente a la Albiceleste, y al llegar al Aeropuerto de Ezeiza fue consultado por el interés del Merengue: "Ahora quedan unos meses para que termine la temporada. ¿El Real Madrid? La verdad es que no hay nada, cero conversaciones. Ahora estamos centrados en el Chelsea, en lo que queda de los últimos partidos. Después del Mundial, ya veremos".

Si bien su respuesta es lógica en un contexto de competencia con la camiseta de los Blues, lo cierto es que no le cerró la puerta a la Casa Blanca a pesar de tener contrato hasta 2031 con el equipo de Stamford Bridge.

Canada v Argentina - CONMEBOL Copa America USA 2024 | Stephen Nadler/ISI Photos/GettyImages

Sobre la Finalissima con España, suspendida por la guerra en oriente medio, dijo: "Obviamente me hubiera gustado jugar la Finalísima, representar a mi país en una final. Debido a los problemas que surgieron, no se pudo jugar, así que ahora tenemos que disfrutar de los amistosos con mis compañeros. Me gustaría que se jugara en el futuro. Es una final y ojalá podamos jugarla".

La Asociación del Fútbol Argentino estuvo en el foco de la crítica por el bajo nivel de los amistosos conseguidos para este parón tras la suspensión del gran partido ante la Furia Roja, siendo sus próximos rivales Mauritania y Zambia. Sobre eso, Enzo puntualizó: "Cuando jugamos antes del Mundial (Qatar 2022), tampoco hubo amistosos muy exigentes. Intentamos asumir la responsabilidad independientemente del rival y dar lo mejor de nosotros".

Argentina jugará los dos amistosos en la Bombonera, estadio de Boca Juniors, y se despedirá así de suelo argentino antes del Mundial 2026. En la máxima cita, compartirán el grupo J con Argelia, Austria y Jordania.

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