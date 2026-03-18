Enzo Fernández siembra la incertidumbre sobre su continuidad en el Chelsea tras la eliminación en Champions

El Chelsea sufrió una dura eliminación ante el Paris Saint-Germain tras un contundente 8-2 en el global de los octavos de final de la UEFA Champions League. En zona mixta, Enzo Fernández lanzó una frase que rápidamente tomó repercución: "Veremos".

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

El mediocampista, fichado como una de las grandes apuestas del club, evitó confirmar su continuidad y dejó entrever la incertidumbre de su futuro, tras el golpe de una eliminación sin atenunates y un presente irregular de los Blues.

🚨 Can you guarantee you’re gonna stay at Chelsea for future?



Enzo Fernández: “I don’t know — there are 8 games left and the FA Cup. There’s the World Cup and then we’ll see”, told ESPN Argentina. 🧨 pic.twitter.com/YpGN5SKfsF — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 17, 2026

Una noche que profundizó la crisis

El equipo londinense volvió a mostrar falencias tácticas en defensa y poca reacción ante los ataques del PSG. El entrenador Liam Rosenior optó por mover el banco antes de tiempo, sacando a piezas clave como Fernández, Cole Palmer y João Pedro, en una clara señal de resignación.

En conferencia de prensa, el técnico evitó hacer mensión de los dichos del argentino, priorizando el enfoque en el calendario inmediato del Chelsea. Con la clasificación a competiciones europeas en juego, el próximo compromiso ante Everton FC aparece como la clave para resurgir.

Rosenior insistió en la necesidad de recuperar solidez y competitividad, en medio de una racha que compromete los objetivos de la temporada. La inconsistencia del equipo se transformó en una preocupación central.

Chelsea FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg | Charlotte Wilson/Offside/GettyImages

A pesar de sus declaraciones y las dudas, Fernández sigue siendo una pieza fundamental en el equipo; es vicecapitán, uno de los jugadores con más minutos disputados y atraviesa su mejor temporada goleadora, aunque la posibilidad de no disputar la próxima Champions podría influir en su continuidad.

Sin embargo, su salida del club inglés no sería sencilla. El argentino posee un contrato de larga duración y una inversión superior a los 100 millones de euros, por lo que el Chelsea podría no facilitar su transferencia.

En ese escenario, equipos como Real Madrid CF o el propio PSG aparecen como potenciales interesados, aunque cualquier operación dependerá de múltiples factores.

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