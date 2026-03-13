Enzo Fernández valora un cambio de aires en el verano

El futuro de Enzo Fernández dentro del Chelsea comienza a generar dudas de cara al próximo mercado de transferencias. El mediocampista argentino, uno de los fichajes más costosos en la historia reciente del club londinense, podría considerar su salida si el equipo no logra clasificarse a la próxima edición de la UEFA Champions League.

La situación deportiva del conjunto inglés será clave para definir el rumbo del futbolista. El argentino no atraviesa su momento más cómodo dentro del club y la posibilidad de disputar competiciones europeas de máximo nivel aparece como un factor determinante en sus decisiones de cara al futuro inmediato.

🚨 ENZO FERNÁNDEZ PODRÍA SALIR DEL CHELSEA SI NO CLASIFICAN A LA CHAMPIONS LEAGUE. 🇦🇷



El PSG es uno de los clubes que sigue de cerca la situación del volante argentino, quien buscaría una salida si los Blues quedan fuera de la máxima competición europea.



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De acuerdo con reportes que han circulado en Europa, el mediocampista podría valorar seriamente abandonar Stamford Bridge si el Chelsea queda fuera de la máxima competencia continental. En ese escenario, el campeón del mundo con Argentina buscaría un proyecto deportivo que le permita mantenerse en la élite del futbol europeo.

En medio de este panorama surge el interés de uno de los clubes más poderosos del continente. El Paris Saint-Germain aparece como uno de los equipos que sigue de cerca la situación contractual y deportiva del mediocampista argentino, analizando la posibilidad de incorporarlo en caso de que se abra la puerta a una negociación.

El interés del conjunto parisino no es casual. Dentro de la institución francesa consideran que Enzo Fernández encaja dentro del perfil de futbolistas que buscan consolidar en su proyecto deportivo, especialmente en una zona del campo donde el club ha buscado talento joven con capacidad de liderazgo.

Además, el argentino también es bien valorado por el actual cuerpo técnico del PSG. El entrenador Luis Enrique aprecia el estilo de juego del mediocampista, particularmente su capacidad para organizar el ritmo del partido, su visión en la distribución del balón y su despliegue físico en el mediocampo.

Paris Saint-Germain FC v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg | Darren Walsh/GettyImages

Por el momento, el interés se mantiene en una fase de seguimiento y evaluación. No existe todavía una oferta formal presentada al Chelsea, aunque el escenario podría cambiar si el club inglés termina la temporada fuera de los puestos de clasificación a la Champions League.

Uno de los factores más complejos para cualquier negociación será el precio del futbolista. El Chelsea invirtió una cifra histórica para fichar al argentino, por lo que cualquier club interesado deberá presentar una propuesta económica considerable para iniciar conversaciones formales.

Las estimaciones dentro del mercado apuntan a que una posible operación tendría que superar la barrera de los cien millones de euros. Esa cifra refleja tanto la inversión inicial realizada por el club inglés como el valor deportivo que el jugador todavía mantiene dentro del panorama europeo.

Mientras tanto, la situación sigue abierta y dependerá en gran medida del rendimiento deportivo del Chelsea en el cierre de temporada. La clasificación a la Champions podría cambiar completamente el escenario, mientras que quedar fuera de la competencia podría acelerar decisiones importantes en el futuro de Enzo Fernández.