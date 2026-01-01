Enzo Maresca deja de ser el entrenador del Chelsea

El Chelsea ha confirmado la salida de Enzo Maresca, que deja su puesto después de dos semanas vertiginosas en las que salió a la luz su fracturada relación con la dirigencia del club.

Los engranajes se pusieron en movimiento a mediados de diciembre, cuando el italiano protagonizó una polémica conferencia de prensa después de una victoria rutinaria de 2-0 sobre el Everton para embarcarse en una mordaz reflexión sobre lo que sintió fueron las peores 48 horas de su mandato.

La negativa de Maresca a aclarar las especulaciones de que estaba criticando a los codirectores deportivos Paul Winstanley y Laurence Stewart, o tal vez incluso al copropietario Behdad Eghbali, solo trajo las tensiones aún más al centro de atención y comenzó un período miserable que culminó con Maresca considerando su futuro en Stamford Bridge .

Chelsea v Bournemouth - Premier League | Robin Jones - AFC Bournemouth/GettyImages

El jueves se llevaron a cabo conversaciones cruciales mientras el Chelsea buscaba una resolución a la conflictiva relación, y los Blues ahora confirmaron la salida de Maresca.

“El Chelsea Football Club y su entrenador, Enzo Maresca, han decidido separarse”, decía un breve comunicado del club. “Con objetivos clave aún por alcanzar en cuatro competiciones, incluida la clasificación para la Champions League, Enzo y el Club creen que un cambio ofrece al equipo la mejor oportunidad de retomar la temporada”.

Chelsea inicia la búsqueda de su quinto entrenador permanente para la era BlueCo

El Chelsea siempre había planeado revisar la posición de Maresca al final de la actual temporada, como fue el caso de la reunión que finalmente llevó a la salida de su predecesor Mauricio Pochettino, pero parecía claro que nunca soñaron con una separación tan inmediata del italiano.

Maresca firmó un contrato de cinco años cuando firmó hace 18 meses y claramente fue respaldado como el entrenador del futuro del Chelsea, pero, como Pochettino, Graham Potter y Thomas Tuchel antes que él, no ha logrado encontrar una manera de trabajar bajo el sistema del Chelsea.

La búsqueda del reemplazo de Maresca estará dirigida por los codirectores deportivos Winstanley y Stewart, quienes jugaron un papel importante en la contratación del italiano en primer lugar y enfrentan niveles cada vez mayores de escrutinio por parte de los seguidores del Chelsea que están cansados ​​de la trayectoria actual del club.

Aunque el futuro a largo plazo es incierto, el Chelsea apenas tiene tiempo para lamerse las heridas. Una visita al Manchester City el 4 de enero marca el inicio de un mes con nada menos que nueve partidos entre todas las competiciones, incluyendo la semifinal de la Carabao Cup contra el Arsenal y un crucial choque de la Champions League contra el Nápoles.

Una mala racha en el fútbol doméstico ha dejado al Chelsea mirando hacia los cuatro mejores de la Premier League, y perder un lugar en la Liga de Campeones de la próxima temporada profundizaría aún más la crisis dentro de Stamford Bridge.