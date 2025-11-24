Enzo Maresca lanza una advertencia al Barcelona antes del gran choque de la Champions League

Enzo Maresca reveló que el Chelsea está "confiado" de cara a su próximo combate de la Champions League con el actual campeón español, el FC Barcelona.

Los Blues regresaron del parón internacional de noviembre con una cómoda victoria por 2-0 sobre el Burnley el sábado gracias a los goles de Pedro Neto y Enzo Fernández. El triunfo extendió la racha invicta del Chelsea a cinco partidos en todas las competiciones.

Ahora, con el choque de la Premier League superado, los de Maresca pueden centrarse en su gran partido contra el Barcelona. Los catalanes, que han marcado 14 goles en sus últimos cuatro partidos, visitan Stamford Bridge por primera vez desde 2018.

Los gigantes españoles representan la mayor prueba para el Chelsea hasta el momento en su regreso a la Liga de Campeones, pero Maresca no parece perturbado por el equipo repleto de estrellas de Hansi Flick, liderado por Lamine Yamal.

"Tenemos confianza, lo estamos haciendo bien", dijo el técnico italiano tras la victoria del sábado en Turf Moor. "Claro que podemos hacerlo mejor, pero era importante ganar. Tenemos confianza para el partido del martes".

Chelsea no podrá contar con Cole Palmer para este importante choque; el internacional inglés se lesionó el dedo del pie en un extraño accidente en casa, lo que lo mantendrá fuera de las canchas durante al menos otras tres semanas.

Maresca aclama a la afición del Chelsea

El Chelsea recibe al Barcelona y al Arsenal en partidos consecutivos. | /Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images

Cinco días después de que los Blues se enfrenten al Barcelona en la Champions League, deberán recibir al Arsenal para cerrar noviembre. La batalla enfrentará a los dos mejores equipos de la Premier League en un partido que podría marcar un antes y un después en la lucha por el título.

"Necesitamos a nuestra afición para los dos próximos partidos en casa. Tuvimos una gran experiencia con ellos antes y después del partido [contra el Burnley]", dijo el técnico de 45 años.

Una victoria del Chelsea contra los Gunners dejaría a los campeones del Mundial de Clubes muy cerca del primer puesto antes de las fiestas navideñas. En cuanto a la Champions League, tres puntos contra el Barcelona probablemente catapultarían a los Blues a las puertas de los ocho primeros puestos a falta de tres jornadas para el final de la fase liguera.

