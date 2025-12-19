Enzo Maresca rompe el silencio sobre los rumores de una posible salida al Manchester City

En los últimos días, informes que llegaban prensa inglesa posicionaban a Enzo Maresca, actual entrenador del Chelsea, como el sustituto de Pep Guardiola cuando se fuera del Manchester City.

En las úlimas horas, el entrenador del equipo ganador del Mundial de Clubes fue tajante en rueda de prensa y expresó: "Sé que es 100% especulación", declaró el técnico italiano, y que conoce muy bien a Pep porque fue su asistente en el conjunto citizen. Maresca tiene contrato con el club londinense hasta 2029.

Y no es un dato menor el tiempo de contrato que le queda: "¿Puedes garantizar y prometer que serás el entrenador del Chelsea la próxima temporada?", le preguntaron. Ante esto, con mirada firme, Maresca respondió: "Sí, por supuesto. Tengo contrato hasta junio de 2029".

Incluso para no dejar dudas, agregó: "Mi atención se centra en este club. Estoy muy orgulloso de estar aquí. Son especulaciones. Hace una semana pasó lo mismo con la Juventus, así que no le presto atención".

"Una vez más, solo son especulaciones. Es importante entender la razón por la que apareció esta noticia, pero no es mi trabajo. No me importa en absoluto y mi atención está puesta en el partido contra el Newcastle".

Manchester City FC v Chelsea FC - Premier League | Shaun Brooks - CameraSport/GettyImages

Maresca lleva un año y medio en el Chelsea y en este tiempo ha conquistado dos títulos, la Conference League y el Mundial de Clubes de la FIFA, mientras que en el City tuvo dos etapas, una como técnico del sub-21 y otra como asistente de Guardiola.

El entrenador de Sampedor tiene contrato con el City hasta verano de 2027 y no ha dado ninguna pista de que esta vaya a ser su última temporada en el conjunto inglés, pero las especulaciones están a la orden del día y ante una salida tan ruidosa como la de Guardiola, era imposible no pensar que su posible reemplazante no generara la misma sensación.

