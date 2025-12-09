Equipos de la Liga MX contra equipos brasileños: récord, estadísticas y más

Los equipos de la Liga MX han tenido una participación destacada en competiciones internacionales contra clubes brasileños, principalmente en la Copa Libertadores (donde México fue invitado de 1998 a 2016), la Copa Sudamericana (2005-2008) y el Mundial de Clubes (ocasionalmente).

En 2017, el cambio de calendario (enero-noviembre) chocó con la Liga MX (julio-mayo), afectando preparación y transmisiones de televisión. México optó por la Concacaf Champions Cup.

Estos duelos elevaron el nivel del fútbol mexicano, atrayendo estrellas como Ronaldinho (a Querétaro post Libertadores) y mejorando fichajes (como el caso de André-Pierre Gignac a Tigres UANL que arribó directo para jugar la final del 2015 ante River Plate). Brasil domina la Libertadores desde 2019 (siete títulos seguidos).

Aunque los clubes mexicanos nunca ganaron la prestigiosa Copa Libertadores, lograron tres finales (Cruz Azul en 2001, Chivas en 2010 y Tigres UANL en 2015), todas perdidas ante rivales sudamericanos (una de ellas ante brasileños: Internacional en 2010).

El récord general es equilibrado, con una ligera desventaja para los mexicanos, pero con actuaciones memorables como goleadas en fases eliminatorias y victorias clave en el anterior formato del Mundial de Clubes.

A continuación, mencionaremos el récord y estadísticas de estos enfrentamientos.

Récord general

Competencia Partidos Victorias México Victorias Brasil Empates Copa Libertadores 74 28 33 13 Copa Sudamericana 10 5 4 1 Mundial de Clubes 3 1 2 0 Copa Intercontinental 1 1 0 0 Total 88 35 39 14

Partidos destacados

Finales Copa Libertadores 2010: Chivas vs Internacional (global 3-5)

Internacional v Chivas Guadalajara - 2010 Copa Santander Libertadores | Buda Mendes/GettyImages

Ida (Guadalajara): Chivas 1-2 (goles de Adolfo Bautista; Giuliano y Bolivar).

Vuelta (Porto Alegre): Internacional 3-2 (goles de Giuliano, Leandro y Sobis; Marco Fabián y Omar Bravo).

Mundial de Clubes 2000: Necaxa 1-2 Vasco da Gama (semifinal)

Necaxa 1-2 Vasco da Gama | OMAR TORRES/GettyImages

Goles de Álex Aguinaga; Odvan y Romario.

Mundial de Clubes 2017: Pachuca 0-1 Grêmio (semifinal)

Gremio FBPA v CF Pachuca - FIFA Club World Cup UAE 2017 | Etsuo Hara/GettyImages

Gol de Everton. Gremio llegó a final (perdió vs Real Madrid).

Mundial de Clubes 2020: Tigres 1-0 Palmeiras (semifinal)

Gol de Gignac vía penal. Tigres fue subcampeón global (perdió final vs Bayern).

Derbi de las América (Copa Intercontinental): Botafogo 0-3 Pachuca (Segunda ronda)