¿Era fuera de lugar? El gol de Raúl García que rompió 15 años sin triunfo del Osasuna ante el Real Madrid

Osasuna dio la gran sorpresa de la jornada al imponerse 2-1 al Real Madrid en El Sadar, en partido correspondiente a la jornada 25 de LaLiga. El encuentro parecía encaminarse al empate tras llegar igualado al minuto 90, pero Raúl García apareció en el momento decisivo para firmar el tanto del triunfo y poner fin a una racha de 15 años sin que el conjunto rojillo venciera a los merengues.

Con este resultado, el equipo de Pamplona cortó una sequía de 21 partidos sin derrotar a los blancos, periodo en el que acumuló seis empates y 15 derrotas.

Raúl García persigue a Vinicius Junior | Ion Alcoba Beitia/GettyImages

Sin embargo, el tanto de Raúl García no estuvo exento de polémica entre la afición del Real Madrid. La jugada nació de un pase filtrado de Raúl Moro dentro del área, entre Trent Alexander-Arnold y Raúl Asencio, que dejó al delantero español de 25 años de cara al arco. García controló con categoría, recortó a Asencio y definió con precisión para batir a Thibaut Courtois.

En primera instancia, el árbitro central anuló la anotación por un posible fuera de lugar. No obstante, tras la revisión en el VAR, la decisión fue modificada: se determinó que no existía posición adelantada y el gol fue concedido, desatando la controversia en El Sadar.

✅Correcta intervención del VAR en el Osasuna - Real Madrid.



📸No había fuera de juego de Raúl García en segundo gol del conjunto local. pic.twitter.com/CROugq3Z9H — FutOffsides (@FutOffsides) February 21, 2026

Con este resultado, el Real Madrid se mantuvo con 60 puntos tras 25 jornadas disputadas, mientras que Osasuna alcanzó las 33 unidades y escaló hasta la novena posición de la tabla.

El tropiezo representa un duro golpe para los merengues, ya que podrían perder el liderato de LaLiga si el Barcelona vence al Levante este domingo 22 de febrero y los supera en la clasificación.