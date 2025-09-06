¿Era Luis Díaz el "segundo plato" del Bayern Múnich?

Las declaraciones de Cody Gakpo han destapado un curioso trasfondo en el mercado veraniego del Bayern Múnich. En una entrevista con ESPN, el atacante neerlandés reconoció que estuvo muy cerca de vestirse de bávaro: “El Bayern intentó ficharme, hubo conversaciones… pero al final decidieron ir a por Luis Díaz”.

El fichaje del colombiano, finalmente cerrado, parece haber sido consecuencia de un cambio de prioridades en la directiva alemana. Según lo contado por Gakpo, su nombre estuvo sobre la mesa, pero fue el extremo cafetero quien terminó convenciendo a los responsables deportivos del club. De ahí que se pueda interpretar que Díaz fue, de algún modo, “el segundo plato” en la planificación muniquesa.

🚨🇳🇱 Cody Gakpo: “Bayern tried to sign me, there were talks… but in the end, they decided to go for Luis Diaz”, told ESPN. pic.twitter.com/7tPx7tofjw — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 6, 2025

Aun así, el internacional colombiano aterriza en el Allianz Arena con la responsabilidad de convertirse en un futbolista determinante en la Bundesliga y la Champions League. Su velocidad, regate y capacidad para romper defensas le colocan como un refuerzo de primer nivel. Su inicio ha sido fantástico.

Gakpo, por su parte, no parece resentido: sigue siendo pieza clave en el Liverpool y en la selección neerlandesa. La incógnita ahora es si el Bayern acertó al inclinarse por el jugador colombiano o si dejó escapar una gran oportunidad de mercado.