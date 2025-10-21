¿Era válida la expulsión de Santiago Hezze en el partido del Olympiacos vs Barcelona en Champions?

El FC Barcelona estaba sufriendo tras el descuento del Olympiacos vía el penal de El-Kaabi y una roja en el elenco griego le dio un respiro.

Santiago Hezze vio la tarjeta roja por doble amarilla a los 56 minutos de partido, luego de un aparente manotazo sobre un futbolista culé que ninguna cámara pudo ver con claridad en el Estadi Olimpic. La reacción tanto del argentino como de Mendilibar fueron elocuentes, ya que se sienten perjudicados por el árbitro.

🚨 CHAMPIONS LEAGUE! ✨



SANTIAGO HEZZE IS SENT OFF FOR NOTHING! 🤯



Barcelona 2-1 Olympiacos



Barcelona 2-1 Olympiacos

El equipo griego estaba teniendo un buen encuentro, pero esta roja y el tercer gol del FCB, en un penal por demás debatible, lo sacaron de partido. Ahora, el equipo catalán domina a su gusto los tiempos del partido y buscará seguir aumentando la distancia para engrosar su diferencia de gol.