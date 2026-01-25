¿Era válido? El polémico gol de Mikel Merino que empató el Arsenal ante Manchester United

En un partido de ida y vuelta lleno de emociones, el Arsenal logró empatar el encuentro frente al Manchester United en el Emirates en esta Jornada 23 de la Premier League, esto gracias a Mikel Merino quien aprovechó una serie de rebotes en el área para poner el dos por dos momentáneo.

Los Gunners tuvieron que remar contra corriente ya que si bien comenzaron ganando el juego gracias a un autogol de Lisandro Martínez, después vino el empate de Bryan Mbeumo y posteriormente la remontada gracias a un golazo de Patrick Dorgou.

Sabiéndose abajo en el marcador no dejaron de insistir y fue así que en el minuto 87 del encuentro llegó una jugada de tiro de esquina en la que Bukayo Saka envía la pelota al área, Senne Lammens no logra rechazar quedándose corto en la salida y con la pelota botando casi en el área chica, aparece Mikel Merino para empujarla.

Sobre la línea de meta se encontraba Benjamin Sesko, quien intentó sacar la pelota pero esta cruzó completamente la raya. De inmediato los jugadores de ambas escuadras reclamaron al árbitro, cada uno para su causa, pero gracias a la tecnología del VAR que monitorea mediante su reloj de mano, se validó el tanto del español, mismo que fue su cuarto tanto de la campaña en la Premier.

