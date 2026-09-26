Eric García, baja de última hora: motivo y por qué se pierde el España vs Inglaterra
La selección española se mide ante Inglaterra en el partido más atractivo de toda la Fecha FIFA. Ambas escuadras se verán las caras en la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA. Luis de la Fuente presentó su once inicial, aunque este tuvo que cambiar de úlima hora. Eric García aparecía en la oncena titular, pero el jugador del FC Barcelona no tendrá minutos ante The Three Lions.
De acuerdo con los reportes más recientes, García presentó molestias en su rodilla izquierda durante el calentamiento previo al partido. El jugador comunicó este hecho al cuerpo técnico y se tomó la decisión de que no jugara este enfrentamiento.
El lugar del defensa central de 25 años fue tomado por Marc Pubill, zaguero del Atlético de Madrid.
El jugador colchonero de 23 años tendrá una verdadera prueba de fuego este sábado 26 de septiembre ante el conjunto inglés.
A pesar de haber sido convocado por Luis de La Fuente para disputar el Mundial 2026, Pubill prácticamente no tuvo actividad con la Furia Roja en el certamen.
En total, el jugador del Atleti solamente ha disputado cuatro encuentros vistiendo la playera de la selección española mayor.
Este fin de semana, Pubill se medirá ante algunos de los futbolistas ofensivos más peligrosos del mundo: Harry Kane, Anthony Gordon, Bukayo Saka y Jude Bellingham.
Redactor y escritor chilango. Entusiasta del futbol, la literatura y el periodismo narrativo. Ha colaborado para medios como Diario AS México, Futbol Total, Sopitas.com, Nexos, Pie de Página, entre otros.