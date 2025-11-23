Eric García es prioridad absoluta: Flick confirma que el Barcelona ya trabaja en su renovación

Hansi Flick no es de los que suelen alzar la voz en rueda de prensa, pero cuando se le preguntó por Eric García, el técnico del FC Barcelona se mostró tan firme como entusiasmado. Tras la victoria frente al Athletic Club, el entrenador alemán dejó claro que el central catalán se ha convertido en una de las piezas más valiosas de su proyecto. Y su continuidad, según aseguró, es un asunto que el club tiene ya entre manos.

“Estamos trabajando en la renovación de Eric García”, afirmó Flick, casi como quien da por sentado que es cuestión de tiempo. No lo dijo por cortesía, sino por convicción. El propio técnico explicó por qué: “Todos podemos ver cuánto ha mejorado Eric y la confianza con la que está jugando. Está rindiendo a un nivel fantástico”.

🚨 Hansi Flick: “We are working on Eric García's renewal”.



“We can all see how much Eric has improved and how confident he looks. He’s playing at fantastic level”.



“To have Eric is fantastic for a coach, he plays at high level in several positions”. pic.twitter.com/uasQDW4W1H — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 23, 2025

Las palabras no son menores. Eric García ha firmado un inicio de temporada sobresaliente, creciendo tanto en la salida de balón —uno de sus grandes sellos— como en la contundencia defensiva, un aspecto que históricamente se le había cuestionado. Flick, sin embargo, nunca dudó. Desde el primer día lo consideró un futbolista útil, adaptable y tácticamente disciplinado, y ahora ve cómo esa apuesta le está devolviendo resultados.

Para el entrenador alemán, Eric representa algo más que un buen central. “Para un entrenador, tener a Eric es fantástico. Puede jugar a un nivel alto en varias posiciones”, subrayó Flick, alabando su capacidad para actuar como central derecho, izquierdo, pivote o incluso como lateral en escenarios puntuales.

La renovación, por tanto, aparece como una consecuencia lógica. El Barça quiere blindar a un jugador que se ha consolidado como titular, que ha madurado futbolística y emocionalmente, y que encaja a la perfección en la idea de Flick: un equipo valiente, limpio en la salida, intenso en defensa y solidario en esfuerzos.

Eric García, a sus 24 años, vive su mejor momento. Y el Barça no quiere dejar pasar la oportunidad de construir sobre él.