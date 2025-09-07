Eric García renovará con el FC Barcelona hasta 2030

Eric García está a punto de sellar un nuevo capítulo en su carrera con el FC Barcelona. El central catalán, que llegó al club en la temporada 2021/22 procedente del Manchester City con la carta de libertad, firmará un contrato que le vinculará al Camp Nou hasta junio de 2030. Una decisión que, tras momentos de incertidumbre, confirma su consolidación como pieza clave del proyecto azulgrana bajo la dirección de Hansi Flick.

Hace apenas un año, el futuro de Eric García era incierto. Durante el pasado invierno, el club le sugirió explorar una salida que le ofreciera más protagonismo, ante la competencia en el eje de la defensa. Sin embargo, el futbolista se mantuvo firme en su voluntad de continuar, al menos hasta el verano de 2025, con el objetivo de demostrar su capacidad y seguir creciendo dentro del Barça. Su decisión ha dado frutos: en la recta final de la pasada temporada, su rendimiento fue fundamental, recuperando crédito y ganando la confianza de Flick y de sus compañeros.

Eric Garcia | Angel Martinez/GettyImages

El inicio del curso actual ha confirmado su progresión. Titular en los tres primeros partidos oficiales del Barça, Eric no solo ha reafirmado su solvencia como central, sino que ha mostrado su polivalencia al actuar también como lateral derecho cuando el técnico alemán lo ha requerido. Esta combinación de madurez, competitividad y versatilidad ha sido determinante para que se gane la consideración de figura de referencia en la defensa blaugrana.

El plan de club y jugador es claro: cerrar el acuerdo antes de Navidad y prolongar el vínculo hasta 2030, sin prisas pero con la seguridad de que ambas partes alcanzarán un entendimiento. Con este contrato, Eric García tendrá la oportunidad de rozar la década como azulgrana, llegando a los 29 años, una edad ideal para un defensa en su madurez profesional.

Tras años de dudas, cesiones y competencia interna, Eric está cerca de consolidar su sitio en el club de su vida. Con la confianza de Flick, el respaldo de la directiva y la continuidad como objetivo común, el central se prepara para blindar su futuro en el Camp Nou, asegurando estabilidad y protagonismo en la defensa azulgrana durante los próximos cinco años.