Erik Lira afirma que descartó ofertas para irse a Europa este verano
El jugador asegura que a un año de la Copa del Mundo, dar el salto a Europa era un riesgo elevado.
Cada vez es más complejo que jugadores mexicanos den el salto de la Liga MX a Europa. Este verano, más de uno tuvo opciones de dar el salto, sin embargo, descartaron las ofertas. Uno de ellos fue Erik Lira de Cruz Azul, quien abiertamente confirma que fue su decisión no ir al viejo continente.
Sí, sí fue real (que pudo haber salido de Cruz Azul), pero es muy difícil a un año del Mundial tomar una decisión así, así que decidí estar en casa con mi gente y con mi Selección… Sí (era a un equipo europeo, pero no reveló cuál). Mi cabeza está en la Selección Mexicana, con Javier y mis compañeros, bastante a gusto bastante contento y comprometido con el momento que vivimos y con los partidos que debemos afrontar.Erik Lira
Lira dio alto valor a los cruces en contra Japón y Corea del Sur.
Sabemos que van a ser partidos bastante complicados, que son equipos súper ordenados y que vienen haciendo las cosas bastante bien, pero creo que son los partidos que todos queremos, en los que debemos mostrarnos más y debemos saber que esa es la competencia que va haber en el Mundial y tenemos que prepararnos de la mejor manera, y a los que les toque salir a la cancha hacerlo de lo mejor.Erik Lira
El jugador entiende que este par de rivales para fecha FIFA, pueden ser oponentes en el futuro cercano en la Copa del Mundo.
Hemos hablado que son rivales que pueden tocarnos en el Mundial y que son los rivales que queremos, y queremos levantar la mano, saber que son duros, pero estamos en nuestras mejores capacidades y podemos salir adelante.Erik Lira
