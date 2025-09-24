Erik Lira habla con respecto de su presente en Cruz Azul y su deseo de estar en la Copa del Mundo

Erik Lira es uno de los mejores jugadores de la Liga MX. El mexicano es un fijo en Cruz Azul y compite por el puesto estelar dentro de la Selección Mexicana. Ahora, el mediocentro ha decidido abrir un espacio de comunicación en el cual pueda relatar cómo es su actualidad de cara al Mundial.

El proyecto del jugador se denomina Mi vida como futbolista rumbo al Mundial 2026 I Imprescindible, en el cual, Erik mostrará como es su etapa como profesional meses previos a la Copa del Mundo. En el primer capítulo de dicha zaga, el jugador se ha centrado en hablar de su actual club, Cruz Azul, con el cual tiene un compromiso total.

¡EL GRAN SUEÑO! ⚽🇲🇽



Erik Lira confiesa su sueño más grande, jugar el Mundial 2026https://t.co/hOk1SOzZSU — Universal Deportes (@UnivDeportes) September 23, 2025

Quiero obsesionarme, quiero ser el mejor y si me quedo en México es para hacer el mejor año en mi carrera. Sé que va a ser difícil, y en algún punto, veré si en verdad es necesario todo lo que estoy haciendo, pero yo solo quiero una cosa y en mi cabeza solo está. Jugar un mundial en mi casa, con mi gente, mejorando uno por ciento en cada área. Me tengo que volver imprescindible y estoy seguro que haremos el mejor mundial. Erik Lira

Cruz Azul v FC Juarez - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Destacó a la afición de Cruz Azul como la más leal de México.

Un equipazo. Cruz Azul, pues para mí es el aficionado más leal, más fiel que hay. Fue muy jodido en algún tiempo, como en 2010 a 2020 que Cruz Azul perdió como tres o cuatro finales. Muy jodido, como aficionado. Por eso para mí Cruz Azul es muy importante porque para perder la final tienes que llegar y ya llegar es hacer un buen torneo, desde que yo recuerdo Cruz Azul siempre es top cuatro de la liga, siempre en los primeros puestos. Peleando títulos. Erik Lira

Afirma que ser seleccionado nacional y parte vital de Cruz Azul, reduce los tiempos de vida propia, pero, está conforme con ello.