Erik Lira recibe oferta millonaria del Al Jazira, pero su prioridad es fichar por un club de Europa

Al Jazira, equipo de Abu Dhabi que juega en la liga de los Emiratos Árabes Unidos, estaría sumamente interesado en concretar el fichaje del mediocampista mexicano Erik Lira, quien aún pertenece a la Máquina Celeste de la Cruz Azul y que después de tener un gran Mundial 2026 con la selección mexicana de fútbol habría llamado la atención de distintos clubes en todo distintas partes del mundo.

Erik Lira 🚨💰



El Al Jazira prepara MILLONARIA oferta por el mediocampista mexicano.



La postura del futbolista es clara 👇🏻https://t.co/7XsDgB9mAZ — Alejandro Orvañanos ✍🏻 (@ale_orvananos) July 31, 2026

La prioridad de Erik Lira

Si bien es verdad que el fútbol es, para los jugadores, una profesión, y que ellos deben velar por los interéses económicos tanto suyos como de sus respectivas familias, lo cual hace de esta propuesta algo díficil de rechazar, también están sus aspiraciones profesionales.

Jugar en el fútbol europeo es el sueño de casi todos los futbolistas, y Erik Lira no es la excepción. Por lo tanto, aunque no podemos descartar al 100% que se decante por la propuesta del Al Jazira, lo lógico sería pensar que aguarde un poco más, a la espera de una propuesta del viejo continente que satisfaga las necesidades del Cruz Azul y cumpla, también, con lo que el mediocampista desea para su carrera.

¿Qué pasó con el interés del AS Mónaco?

Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026 | Charlotte Wilson/GettyImages

El pasado fin de semana, tras conseguir el título del Campeón de Campeones, Erik Lira declaró a la cadena TUDN que su sueño es jugar en el Viejo Continente y que ya había pláticas avanzadas con un equipo, aunque este todavía no había hecho una oferta formal por sus servicios.

Según un reporte del periodista Gibrán Araige, el equipo que se habría acercado a Lira es el AS Mónaco de la Ligue 1. Araige reveló que el entorno del futbolista ve con buenos ojos jugar en este equipo y que falta definir algunos detalles para llegar a un acuerdo.

El principal obstáculo en este momento para que Lira fiche con el Mónaco es la necesidad de liberar una plaza de extracomunitario. Todo apunta a que el equipo del principado venderá al senegalés Lamine Camara al Newcastle United y que el jugador mexicano ocuparía su lugar.