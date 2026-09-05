De más está decir que Erling Haaland es una máquina de hacer goles. Esto va más allá de lo que está a simple vista y está respaldado por las estadísticas. De hecho, este sábado alcanzó un récord más en su carrera. El delantero del Manchester City convirtió contra el Coventry City y llegó a los 300 goles a nivel de clubes con apenas 26 años.

El noruego necesitó 368 partidos repartidos entre el Molde, el Red Bull Salzburg, el Borussia Dortmund y el City para alcanzar esa cifra. Su gol llegó a los 26 minutos del encuentro por la fecha 3 de la Premier League y terminó siendo suficiente para que los Citizens consiguieran una sufrida victoria por 1-0 en el Etihad Stadium.

Haaland aprovechó un envío de Antoine Semenyo y mandó la pelota a la red para abrir el marcador. El Coventry había complicado a los de Enzo Maresca durante el comienzo del partido e incluso contó con una oportunidad de Taiwo Awoniyi, quien falló en el mano a mano con Gianluigi Donnarumma.

Erling Haaland, Borussia Dortmund | Dean Mouhtaropoulos/GettyImages

Su recorrido goleador comenzó en el Molde, donde dejó 20 anotaciones en 50 encuentros. Su siguiente destino fue el Red Bull Salzburg y ahi elevó considerablemente sus registros con 29 tantos en apenas 27 presentaciones.

El Dortmund fue el siguiente paso de su carrera y también el lugar en el que terminó de instalarse entre los principales goleadores de Europa. Con el BVB convirtió 86 veces en 89 partidos antes de irse a Inglaterra.

El City concentra la mayor parte de su producción. Haaland suma 165 goles en 202 encuentros con los Citizens y alcanzó precisamente con esa camiseta la barrera de los 300.

Entre el Molde, el Salzburg y el Dortmund había hecho 135 goles. Desde su desembarco en Manchester agregó otros 165.

Gol 301, anulado

Haaland, de hecho, volvió a convertir durante el segundo tiempo del partido contra el Coventry, pero la jugada fue anulada debido a una posición fuera de juego de Enzo Fernández, quien había entregado la asistencia.

Manchester City v Coventry City - Premier League 2026/27 | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

El argentino ingresó en la alineación titular a último momento debido a una lesión en la espalda de Nico O'Reilly durante el calentamiento. El cambio de planes no alteró el resultado que terminó buscando el equipo de Maresca.

El Coventry insistió un poco más durante el cierre y Donnarumma intervino para conservar la ventaja. El 1-0 finalmente dejó al City con nueve puntos en sus primeros tres partidos de la temporada.