Erling Haaland bate récord de goles en la Premier League

Erling Haaland se convirtió el martes en el jugador que más rápido alcanzó los 100 goles en la historia de la Premier League, durante el partido entre el Manchester City y el Fulham.



El noruego logró la hazaña en el minuto 17 en Craven Cottage: lanzó un potente disparo dentro del área que Bernd Leno no pudo evitar. Al principio del partido, cuando ya tenía la portería a la vista, estrelló el balón en el poste, pero no se dejó amedrentar en su segunda oportunidad.



¡QUE GOLAZO DEL CITY! Asistencia TOP de Haaland y definición con mucha calidad de Reijnders para el 2-0 ante Fulham.



— SportsCenter (@SC_ESPN) December 2, 2025

El jugador de 25 años ha alcanzado la cifra en tan solo 111 partidos de la Premier League, superando el récord anterior que ostentaba el máximo goleador de la competición, Alan Shearer. El icono del Newcastle United logró la hazaña en 124 partidos.



Haaland llegó mucho más rápido a los 100 goles que los legendarios arietes como Harry Kane (147), Sergio Agüero (147) y Thierry Henry (160). Además, alcanzó la cifra en 51 partidos menos que su actual competidor de la Premier League, Mohamed Salah (162).



El internacional noruego ya ha batido numerosos récords esta temporada tras una impresionante campaña goleadora con su club y su selección, y buscará batir su propio récord de más goles en una sola temporada de la Premier League.



Haaland, a quien su entrenador ya ha comparado con Lionel Messi esta temporada, marcó 36 goles durante la temporada 2022-23 camino del triplete, superando el récord anterior de Salah de 32 goles en una temporada de 38 partidos.



Su gol número 100 en la Premier League fue su número 15 en la competición esta temporada, manteniéndose muy por encima de Igor Thiago, del Brentford, y de Danny Welbeck, del Brighton, en la tabla de goleadores en lo que va del año.



Los jugadores más rápidos en alcanzar los 100 goles de la Premier League

100 goals in 111 appearances.



100 goals in 111 appearances.

Erling Haaland is unlike anything we've seen in the Premier League. — Sports Illustrated FC (@SI_FootballClub) December 2, 2025