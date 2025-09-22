Erling Haaland consigue un nuevo hito en la historia de la Champions League

Erling Haaland rompió otro récord de la Liga de Campeones el jueves por la noche al marcar en la victoria del Manchester City por 2-0 sobre el Nápoles de la Serie A.

Una tarjeta roja temprana para el capitán del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, por una falta que le hizo al propio noruego, generó que la noche fuera fácil para los dirigidos por Pep Guardiola, con un excelente gol en solitario de Jérémy Doku que se sumó a un cabezazo bien de Haaland.

❌🟥 21’ TARJETA ROJA para Giovanni Di Lorenzo tras una falta a Erling Haaland. Napoli se queda con 10 jugadores. pic.twitter.com/Vm0BbDW2L9 — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) September 18, 2025

Para Haaland, fue su gol número 12 de la temporada, entre el City y Noruega.

El jugador de 25 años no logró un doblete en esta ocasión, pero aún así hizo historia al convertirse en el jugador más rápido en alcanzar los 50 goles en la Champions League, alcanzando su medio centenar en tan solo 49 partidos en la competición, superando el récord anterior.

Manchester City v SSC Napoli - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 | James Gill - Danehouse/GettyImages

El exdelantero del Manchester United y del Real Madrid, Ruud van Nistelrooy, era el anterior poseedor del récord, logrando la impresionante hazaña en 62 partidos.

Haaland anotó ocho de sus goles en la Champions League con el RB Salzburgo y otros 15 con el Borussia Dortmund. El del jueves fue su 27.º en la competición desde que llegó al City. Sin embargo, fue solo su quinto cabezazo, con un total de 11 remates con la derecha y 34 con la izquierda.

El número 9 del City ya está al nivel de la leyenda del Arsenal, Thierry Henry, en la lista de máximos goleadores históricos de la Champions League, y a solo seis de Van Nistelrooy. Ya ha superado a figuras como Andriy Shevchenko y Zlatan Ibrahimović.

Haaland tendrá la oportunidad de superar a Henry en la clasificación cuando el City viaje a Mónaco en su próximo encuentro de la Liga de Campeones el 1 de octubre.