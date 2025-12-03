Erling Haaland envía un mensaje al Arsenal tras acortar distancias en la Premier League

El talismán del Manchester City, Erling Haaland, advirtió a sus compañeros que eviten distraerse demasiado con el Arsenal y, en cambio, se concentren en sí mismos después de ofrecer una actuación que, en su propia opinión, "no fue lo suficientemente buena".

Debería haber sido una noche de celebración para Haaland, quien se convirtió en el jugador más rápido en la historia de la Premier League en alcanzar los 100 goles en la competición con su primer gol contra el Fulham el martes por la noche. El City se adelantó 5-1 en Craven Cottage, pero su ventaja se desvaneció rápidamente.

La segunda volea de Samu Chukwueze en el espacio de cuatro minutos puso el marcador 5-4 a falta de un cuarto de hora, preparando un final nervioso que dejó a Haaland completamente impresionado.

La victoria a mitad de semana, aunque obtenida de forma caótica, dejó al City a solo dos puntos del Arsenal en la cima de la Premier League antes de que los líderes de la división reciban a Brentford el miércoles .

Fulham v Manchester City - Premier League | Alex Pantling/GettyImages

Tras recibir el premio al Jugador del Partido al final de un encuentro muy disputado, a Haaland le preguntaron sobre la importancia de la victoria en el contexto general de la lucha por el título. "Por supuesto que es importante", declaró a Sky Sports.El Arsenal vino aquí y también ganó. Así que sabemos lo difícil que es venir aquí, y el Fulham es un gran equipo.

"Pero, repito, no deberíamos pensar demasiado en el Arsenal", advirtió Haaland. "Deberíamos centrarnos en nosotros mismos, intentar mejorar y evitar que sucedan cosas como esta hoy, porque no es suficiente y todos lo sabemos, y necesitamos mejorar como equipo. En eso debemos centrarnos".

Pep Guardiola se mostró más positivo sobre el casi colapso de su equipo. "Solo pasa en esta liga", declaró con entusiasmo en Match of the Day . "Jugamos un partido fantástico... Mira, hubo cosas realmente positivas en lo que hemos hecho. Venir aquí, marcar cinco goles, y cómo jugamos en esa primera parte".

Al final, fue cuestión de carácter, resiliencia y defensa. Hicieron lo que tenían que hacer.

"Lo sé": Haaland habla del récord histórico de Alan Shearer en la Premier League

Alan Shearer Celebrates Leeds United v Newcastle United 1996 | Shaun Botterill/GettyImages

Tras batir el récord de Alan Shearer en la carrera por el centenar de goles, Haaland se planteó si podría superar la marca histórica del excapitán inglés, con 260 goles en la Premier League . "Lo sé", respondió el jugador de 25 años encogiéndose de hombros, "pero no le doy demasiada importancia".

Si Haaland continúa anotando casi un gol por partido, teóricamente le tomaría poco más de cuatro temporadas más superar esa marca. El City ha hecho todo lo posible para asegurar la permanencia de su número 9, que ha batido récords, durante mucho más de cuatro años, con Haaland vinculado a un contrato que no vence hasta 2034.

En lugar de obsesionarse con los récords futuros, el exdelantero del Borussia Dortmund estaba más preocupado por las oportunidades que falló contra el Fulham.

"Debería haber hecho un hat-trick", dijo el hombre del partido, y agregó: "Tuve algunas oportunidades. Necesito practicar".

