Erling Haaland está listo para romper un récord de 30 años en la Premier League
Erling Haaland está a solo dos goles de convertirse en el jugador más rápido de la historia en alcanzar los 100 goles en la Premier League.
El delantero ha tenido un inicio de temporada sensacional, anotando 20 goles en 17 partidos con el Manchester City. Aún más impresionante es que 13 de esos goles han sido en la Premier League.
De hecho, desde que el internacional noruego se unió al Manchester City antes de la temporada 2022-23, ha marcado 98 goles en 107 partidos en la máxima categoría del fútbol inglés. Con dos goles más, Haaland alcanzará los 100 en la Premier League, grabando así su nombre en la historia de la competición.
Alan Shearer ostenta actualmente el récord del jugador que más rápido ha alcanzado los 100 goles en la Premier League; el delantero lo logró en 124 partidos. Por lo tanto, Haaland tiene sus próximos 16 partidos de liga para batir este récord histórico.
Y si hay alguien que está maravillado con su talento y sus posibilidades de escribir otra página en la historia del fútbol inglés es su técnico, Pep Guardiola. “Es un poco como cuando juegas con Messi o Cristiano, ¿sabes? La influencia es enorme”, declaro a la prensa tras el partido del fin de semana.
“¿Ha alcanzado ese nivel? ¿Ves las estadísticas de ese chico? Claro que está al nivel de Cristiano y Messi. La diferencia es que Cristiano y Messi llevan 15 años haciéndolo”, añadió. “Pero él está a ese nivel y sin él sería muy difícil”.
Jugadores más rápidos en alcanzar los 100 goles en la Premier League
Posición
Jugador
Apariciones
1
Alan Shearer
124
2
Harry Kane
141
3
Sergio Agüero
147
4
Thierry Henry
160
5
Mohamed Salah
162
6
Ian Wright
173
7
Robbie Fowler
175
8
Les Ferdinand
178
E9
Michael Owen
185
E9
Andrew Cole
185
Aunque la Premier League ha sido la cuna de algunos de los mejores goleadores de la historia de este deporte, incluidos Thierry Henry, Harry Kane y Mohamed Salah, ninguno ha logrado batir el récord de Shearer, que se mantiene vigente desde 1995.
