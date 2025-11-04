Erling Haaland está listo para romper un récord de 30 años en la Premier League

Erling Haaland está a solo dos goles de convertirse en el jugador más rápido de la historia en alcanzar los 100 goles en la Premier League.

El delantero ha tenido un inicio de temporada sensacional, anotando 20 goles en 17 partidos con el Manchester City. Aún más impresionante es que 13 de esos goles han sido en la Premier League.

De hecho, desde que el internacional noruego se unió al Manchester City antes de la temporada 2022-23, ha marcado 98 goles en 107 partidos en la máxima categoría del fútbol inglés. Con dos goles más, Haaland alcanzará los 100 en la Premier League, grabando así su nombre en la historia de la competición.

Alan Shearer ostenta actualmente el récord del jugador que más rápido ha alcanzado los 100 goles en la Premier League; el delantero lo logró en 124 partidos. Por lo tanto, Haaland tiene sus próximos 16 partidos de liga para batir este récord histórico.

Y si hay alguien que está maravillado con su talento y sus posibilidades de escribir otra página en la historia del fútbol inglés es su técnico, Pep Guardiola. “Es un poco como cuando juegas con Messi o Cristiano, ¿sabes? La influencia es enorme”, declaro a la prensa tras el partido del fin de semana.

“¿Ha alcanzado ese nivel? ¿Ves las estadísticas de ese chico? Claro que está al nivel de Cristiano y Messi. La diferencia es que Cristiano y Messi llevan 15 años haciéndolo”, añadió. “Pero él está a ese nivel y sin él sería muy difícil”.

Jugadores más rápidos en alcanzar los 100 goles en la Premier League

Alan Shearer hizo historia con el Blackburn Rovers | Getty Images/GettyImages

Posición Jugador Apariciones 1 Alan Shearer 124 2 Harry Kane 141 3 Sergio Agüero 147 4 Thierry Henry 160 5 Mohamed Salah 162 6 Ian Wright 173 7 Robbie Fowler 175 8 Les Ferdinand 178 E9 Michael Owen 185 E9 Andrew Cole 185

Aunque la Premier League ha sido la cuna de algunos de los mejores goleadores de la historia de este deporte, incluidos Thierry Henry, Harry Kane y Mohamed Salah, ninguno ha logrado batir el récord de Shearer, que se mantiene vigente desde 1995.

