Erling Haaland rompe el récord de Pelé después de anotar un hat-trick con Noruega

El delantero del Manchester City es uno de los delanteros más desequilibrantes en el arranque de la temporada
Gonzalo Orellano|
Norway v Israel - FIFA World Cup 2026 Qualifier
Norway v Israel - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

El triplete de Erling Haaland para Noruega el sábado pasado le permitió alcanzar los 50 goles internacionales. Un número absolutamente significativo, pero con el agregado que lo hizo en menos partidos que la leyenda brasileña Pelé.

Vale admitir que este gran momento de forma está respaldada por las estadísticas. A nivel clubes, el delantero del Manchester City suma 12 goles en tan solo nueve partidos y sumó tres tantos más en la victoria por 5-0 sobre Israel el sábado.

El segundo gol de la noche fue el número 50 de Haaland para Noruega, en apenas su aparición número 46 con su país. De esta manera pasa al quinto lugar en la clasificación de goleadores, superando al ícono Pelé, que necesitó 49 partidos para marcar su gol número 50.

Si bien esa comparación es impresionante por sí sola, el rendimiento de Haaland en relación con Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en la misma etapa de sus carreras internacionales es asombroso. Tras 46 partidos internacionales, Ronaldo anotó 17 goles con Portugal, mientras que Messi solo había anotado 13 con Argentina.

Erling Braut Haaland
Norway v Israel - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

"No hay palabras para describirlo", proclamó el asistente de Noruega, Kent Bergersen, y agregó: "Marca goles de todas las maneras posibles".

Por su parte, su compañero de equipo, Alexander Sørloth, añadió: "Crees que lo has visto todo, pero él no para de mejorar. No hay nada que no pueda hacer. Sus estadísticas son increíbles".

Haaland incluso podría haber marcado más goles. Vio cómo le paraban un penalti en la primera parte antes de que el árbitro ordenara repetirlo, pero el delantero del City volvió a fallar.

El noruego quiere que esta sea una gran temporada para él y llegar al Mundial 2026 con la posibilidad de hacer historia y llevar a su selección lo más lejos posible.

Los jugadores más rápidos en marcar 50 goles internacionales

Jugador

País

Partidos disputados

Poul Nielsen

Dinamarca

36

Gerd Müller

Alemania

41

Ferenc Puskas

Hungría

41

Sandor Kocsis

Hungría

42

Erling Haaland

Noruega

46

Pelé

Brasil

49

