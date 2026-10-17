Erling Haaland rompe un récord histórico de goles en la Premier League

Erling Haaland y los goles no se entienden el uno sin el otro. Desde su llegada al Manchester City en 2022, el delantero hizo de la Premier League su arena para romper récords cada vez que se le presenta la oportunidad. Este sábado, durante la victoria por 3-2 contra el Ipswich en el Etihad, volvió a demostrarlo con un doblete que le permitió alcanzar una nueva marca en el fútbol inglés.

El noruego llegó a los 100 goles sin contar penales en la Premier en apenas 139 partidos. Ningún otro futbolista había conseguido ese récord en tan pocas apariciones. En total, suma 120 tantos en el campeonato inglés, de las cuales 20 llegaron desde los 12 pasos. Además, se ubica en el puesto 24 de la clasificación de goleadores históricos del torneo, con un gol de ventaja sobre Romelu Lukaku y Steven Gerrard.

El partido contra el Ipswich arrancó con un gol de Phil Foden a los 19 minutos, que puso fin a una sequía de diez meses sin convertir. Daizen Maeda igualó el marcador apenas dos minutos después y fue entonces cuando apareció Haaland, que aprovechó un envío de Mateo Kovacic y conectó un cabezazo para dejar el 2-1 antes del entretiempo.

100 – Erling Haaland netted his 100th non-penalty goal in the Premier League, taking just 139 appearances to do so, the fastest of any player in the competition’s history.



Centurion. pic.twitter.com/aXQjGmYjGZ — OptaJoe (@OptaJoe) October 17, 2026

El segundo tanto del delantero llegó a los 69 minutos, cuando recibió un pase de Iliman Ndiaye, superó la marca de Abdoul Ouattara y definió con un remate bajo. Incluso estuvo cerca de un hat-trick, pero el VAR anuló su tercera conquista.

En lo que va de la temporada, lleva ocho goles en siete fechas y 12 tantos en todas las competiciones. Además, marcó en sus últimos ocho partidos con los Citizens.

Haaland está teniendo un arranque demoledor con el Manchester City esta temporada | Martin Rickett - PA Images/GettyImages

El doblete contribuyó a que los dirigidos por Enzo Maresca consiguieran su séptima victoria consecutiva en la liga inglesa y mantuvieran su puntaje perfecto. El City quedó provisionalmente seis puntos por encima del Arsenal, vigente campeón, que todavía debía disputar su partido ante el Nottingham Forest.