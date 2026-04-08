''Es bueno protegerlo, incluso de los árbitros'', declara Hansi Flick sobre Lamine Yamal

El miércoles 8 de abril del 2026, la cancha del renovado Spotify Camp Nou fue testigo de un partido sumamente doloroso para el FC Barcelona. En los cuartos de final de ida por la UEFA Champions League, recibieron la visita del Atlético de Madrid, y terminaron cayendo 2-0, con goles del delantero argentino Julián Álvarez y de Alexander Sørloth. Cabe señalar que el encuentro se vio condicionado por la expulsión de Pau Cobarsí en la agonía de la primera mitad.

FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg | Alex Caparros - UEFA/GettyImages

Al término del compromiso, los reflectores, como se ha vuelto ya una costumbre, se estacionaron en la figura del delantero español Lamine Yamal. El chico de 18 años, al igual que el resto de sus compañeros, no tuvo la mejor de las actuaciones, y su entrenador, Hansi Flick, lejos de cargarle aún más responsabilidad, decidió hablar en pro de él. Invitó, incluso, a protegerlo de los juicios arbitrales.

Por supuesto que Lamine está frustrado. Todos estaban frustrados... Lamine jugó un partido fantástico de principio a fin, tanto en defensa como en ataque. Lamine tuvo situaciones de uno contra uno, y dejó atrás a tres, cuatro, cinco jugadores. Eso es increíble... Como dije ayer, solo tiene 18 años. Para mí, está realizando un trabajo fenomenal. Tenemos que apoyarlo y protegerlo, eso es lo más importante... No deberíamos armar un escándalo por cosas que ni siquiera podrían ser ciertas. Solo tiene 18 años, ¡vamos! Es bueno apoyarlo, es bueno protegerlo, incluso de los árbitros. A veces siento que las cosas no son del todo justas, tal vez no completamente injustas, pero se acercan en algunos casos. Y los árbitros también deberían proteger a este tipo de jugadores. No es solo él, me encantan este tipo de jugadores, porque son la razón por la que todos van al estadio a ver fútbol. Como Mbappé, Vinícius Júnior, Lamine, Pedri. Pero a veces siento que hay una rudeza excesiva contra ellos por parte de los árbitros. Sé que esto podría ser solo mi perspectiva, pero es lo que veo.Creo que es bueno no parar el partido demasiado, pero en algunos casos, es necesario Hansi Flick

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