¿Es de gravedad la lesión de Fernando Gorriarán?

Los Tigres de la UANL han conseguido el pase a la final de la CONCACAF luego de eliminar a Nashville. Si bien todo salió como los del norte del país lo esperaban, el club sí recibió una mala noticia durante el juego: su capitán, Fernando Gorriarán tuvo que salir del campo por lesión.

El mediocentro no fue capaz de terminar ni siquiera la primera mitad. Sintió un malestar y prefirió dar un paso al costado del campo. Sin embargo, terminado el encuentro, el mismo jugador afirmó que su decisión fue meramente preventiva.

¡TRANQUILA AFICIÓN DE TIGRES! 🐯



Fernando Gorriarán dijo que solo salió de cambio por precaución, esto luego del pase a la Final de Tigres en la Champions Cup 2026



📹 Erick González pic.twitter.com/fA6Hh6pUCh — MedioTiempo (@mediotiempo) May 6, 2026

Fue una molestia que sentí en la jugada que me estaban agarrando. Sali por precaución mas que nada, no me quería arriesgar por la seguidilla que se viene y bueno feliz que Juampi que esta al 100 y en gran momento sentí que lo podía hacer mejor que yo. Fernando Gorriarán

Más allá de su problema personal, el jugador se dijo feliz por el logro colectivo que han conseguido los felinos la noche del martes.

Se logró una victoria muy importantes, se llegó a una gran Final. El plantel lo merece por el gran esfuerzo, no hicimos pretemporada, no tuvimos mucho descanso, viajes largos, seguidilla importante y este equipo se merece esto. No hemos logrado nada, quedan 90 minutos más para conseguir un título importante que a esta generación le falta y haremos lo posible para traerlo a casa. Fernando Gorriarán

Tigres UANL v Nashville SC - CONCACAF Champions Cup 2026 | Jam Media/GettyImages

No ha sido un año sencillo para Fernando. El capitán de los de la UANL no ha estado en el nivel deseado pues ha sufrido cúmulo importante de lesiones.

Ahora, Tigres deberá realizar los exámenes oportunos para definir el grado de la lesión del mediocentro charrúa. Si bien el mismo jugador externa que no se trata de algo grave, este punto de la temporada no está para que se corran riesgos.