"Es el más grande de todos los tiempos", salta João Cancelo en favor de Cristiano Ronaldo

Si juegas para un equipo como el FC Barcelona, en donde el nombre de Lionel Messi destaca como la máxima leyenda del fútbol mundial, no es muy común que saltes a declarar en pro de Cristiano Ronaldo, rival directo del astro argentino en la disputa por el reconocimiento como mejor jugador de los últimos tiempos.

Sin embargo, Joao Cancelo, el defensa central de la escuadra culé, es también portugués. Y, para los portugueses, Cristiano Ronaldo es, naturalmente, el número uno. Sobre todo ahora, que las cosas no pintan nada bien para la leyenda del Manchester United y del Real Madrid por una fuerte disputa con el estratega de la selección de Portugal, Jorge Jesus.

Portugal v Wales - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD1 | DeFodi Images/GettyImages

Luego del triunfo del conjunto de Portugal sobre la selección de Noruega por un apretado marcador de 2-1, Joao Cancelo habló frente a los medios respecto a la incómoda polémica entre Cristiano Ronaldo y el estratega nacional, Jorge Jesús. Esto fue lo que dijo al respecto:

Cristiano Ronaldo es nuestro capitán y el símbolo de nuestra selección nacional.



Es el más grande de todos los tiempos.



Queremos todos que esta situación se resuelva con calma y con todo el respeto que se merece. Joao Cancelo

🚨🗣️ Joao Cancelo: "Cristiano Ronaldo is our captain and our national team's symbol."



"He is the greatest of all time."



"We all want this situation to be resolved calmly and with all the respect he deserves." pic.twitter.com/xyv7dK34lV — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 4, 2026

¿Qué dijo Jorge Jesús sobre Cristiano Ronaldo tras la victoria de su selección sobre el equipo de Noruega?

La novela protagonizada por Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus, seleccionador de Portugal, está lejos de terminarse. Este domingo 4 de octubre, tras el triunfo del cuadro luso ante Noruega en la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA, el director técnico portugués finalmente rompió el silencio y habló sobre la situación del 'Comandante'.

De manera sorpresiva, Jorge Jesus dejó abierta la posibilidad de que el histórico delantero de 41 años regrese a la selección nacional.

Portugal Training Session and Press Conference | Diogo Cardoso/GettyImages

No sé qué va a pasar (con Cristiano Ronaldo). Para mí todo está abierto. Tiene que decidir su vida antes de la convocatoria. Si está jugando y quiere estar en la selección nacional, puede volver cuando quiera, ¿por qué no? Jorge Jesús.

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