''Es irremplazable'', las emotivas declaraciones de Lionel Scaloni sobre el futuro de Argentina sin Leo Messi

El 30 de septiembre del 2026, en punto de las 21:00 hrs, tiempo de Argentina, la cancha del estadio Mario Alberto Kempes fue testigo de un encuentro de carácter amistoso entre la tres veces campeona del mundo, la selección de Argentina, y el conjunto de Bolivia.

El encuentro acabó 4-0 en favor de los argentinos. Lautaro Martínez abrió el marcador al minuto 19 de la primera mitad. Al 29, 'Nico' Paz marcó el segundo de la noche, y ya en el segundo tiempo, el 'Cuti' Romero y el 'Flaco' López sentenciaron la victoria en favor de la albiceleste

Este partido marcó el inicio de una nueva era para la selección de Argentina. Una era en la que las exigencias seguirán siendo las mismas: emular en la cancha lo que sus hinchas logran en las tribunas, sin importar las circunstancias. Con el ''pequeño'' inconveniente de que entre los suyos ya no estará aquel chico oriundo de Rosario, quien nació para cosas grandes: Lionel Messi.

Argentina v Bolivia - International Friendly | Hernan Cortez/GettyImages

Al término del encuentro entre la selección de Argentina y el conjunto de Bolivia, el director técnico de la escuadra albiceleste, Lionel Scaloni, habló frente a los medios sobre el futuro de su equipo sin la presencia del astro rosarino. Esto fue lo que dijo:

Es irremplazable, pero buscaremos la manera de seguir jugando igual.



Con el mismo enfoque, pasando para llegar a los goles.



Creo que esta selección se caracteriza por eso, sin importar quién juegue. Lionel Scaloni.

En su joven, aunque exitosa trayectoria como entrenador, Lionel Scaloni nos ha demostrado infinidad de veces que es una cosa lo que muestra y otra cosa lo que realmente siente. Por ejemplo, el semblante serio, obligadamente serio en los goles de Lionel Messi y Ángel Di María en la final del mundo contra Francia, en Qatar 2022.

Por fuera, lucía tranquilo. Por dentro, era un volcán en erupción. Y calculo que algo similar ocurrió el día de hoy, cuando habló frente a las cámaras y se refirió al futuro del equipo que dirige sin la presencia de su ''10''.

Un ''10'' distinto. Irremplazable. Un ''10'' que logró lo que difícilmente alguien más logrará. ¿Un ''10''? El ''10''. El ''10'' que hace jugar diferente a cualquier equipo. Y sin él... sin él la selección de Argentina difícilmente repetirá lo que vivió de la mano del futbolista más determinante en la historia de este deporte.

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