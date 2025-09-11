¿Es Julián Quiñones una opción para reforzar a Cruz Azul?
El mercado está cerrado para Cruz Azul. Una vez que el club de la Liga MX no fue capaz de firmar a Luka Jovic, el área deportiva decidió no moverse por más fichajes. A pesar de ello, la gerencia de Iván Alonso como se ha vuelto una costumbre, desde ya valorar el armado de la plantilla para el invierno.
En este espacio hemos informado que la directiva ha definido que en el mercado de invierno retornarán por el fichaje de un '9'. De forma natural, ya hay varios nombres siendo ubicados en el entorno del club, uno de ellos es el de Julián Quiñones, aunque, es una opción irreal.
Adrián Esparza Oteo confirma que no hay interés ahora mismo de los celestes en el ex América. Muchos menos contacto con su entorno para valorar el fichaje. El cuadro celeste recién está valorando vías y saben que a nivel financiero, la de Julián es una muy compleja.
Un año atrás, Al-Qadsiah de la Saudí Pro Legue puso en la mesa del América 15 millones de dólares por el atacante. Adicional, el club paga al jugador un sueldo neto de 4,5 millones de dólares por año más bonos de rendimiento, una cifra que no percibe hoy nadie dentro de Cruz Azul.
En términos generales, fichar a Quiñones representaría para el club de la capital del país un gasto mínimo de 20 millones de dólares. En Cruz Azul no están del todo claros que un perfil como el de Julián valga dicho riesgo financiero.
Egresado de ciencias de la comunicación por la UNAM. Ejerzo el periodismo digital desde el 2018. Vivo el fútbol desde que tenía 3 años.