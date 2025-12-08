“Es un club difícil”: Deco ofrece una actualización críptica sobre el futuro de Hansi Flick

El irregular inicio de temporada del Barcelona comenzó a generar especulaciones sobre la situación de Hansi Flick más allá de la temporada 2025-26, pero Deco salió recientemente para aliviar la tensión y asegurar que todo marcha bien con el técnico alemán.



Además, ahora mismo el club está en la primera posición de LaLiga y, por si fuera poco, en la verda de enfrente el ruido interno amenaza con finalizar de manera prematura el ciclo de Xabi Alonso al frente del Real Madrid.

Las expectativas culés eran altísimas al comenzar la temporada tras el soñado debut de Flick en el Barcelona, ​​donde llevó al equipo al primer triplete nacional en la historia del club. Sin embargo, las actuaciones mediocres y unas cuantas derrotas dolorosas pusieron fin rápidamente a la fase de luna de miel en los primeros meses de la segunda temporada del alemán al mando.

Pero dentro del club, el apoyo a Flick nunca ha flaqueado y Deco, el actual director técnico del Barcelona, ​​se mostró tranquilo al hablar sobre la situación del técnico alemán, sin mostrar signos de preocupación por una posible marcha al final de la temporada.

“Siempre ha dicho que está muy contento aquí”, declaró Deco a AS. “Pero sabemos que el Barcelona es un club difícil. Aquí todo es noticia. Es una persona muy sensible y a veces no lo puede controlar todo”.

Históricamente, los elogios pueden convertirse en duras críticas en un instante cuando se trata de la evaluación de los entrenadores del Barcelona. El cambio de ánimo en torno al equipo de Flick llevó a muchos a creer que su momento viral con Raphinha tras el reciente partido de LaLiga contra el Alavés se debía a ello.

Eso ha sido desmentido desde entonces por el propio entrenador y, a medida que el Barcelona comienza a mostrar señales de lo que será en 2025-26, el futuro de Flick ha dejado de ser un tema de discusión popular.

Hansi Flick se ha enamorado de Barcelona

Hansi Flick (centro derecha) ha guiado el regreso del Barcelona a la prominencia durante los últimos 18 meses | Eric Alonso/GettyImages

A finales de octubre, cuando el Barcelona perdió tantos partidos en un mes como en los nueve anteriores, Flick estaba bajo constante presión.

Sin embargo, fue durante ese periodo, antes de un partido de Champions League contra el Olympiacos, cuando el alemán hizo su mayor declaración de amor al Barcelona.

“Me encanta este club”, dijo Flick. “Me encanta el Barcelona. Me encanta la gente de aquí, es increíble. Doy lo mejor de mí por este club y eso es lo que quiero”

“Vivo para el club”.

Es evidente que Flick disfruta de la oportunidad de dirigir al Barcelona. Y desde que llegó noviembre y regresó la lesión, el Barcelona ha mejorado, salvo por una noche alarmante contra el Chelsea.

A pesar de las dificultades del inicio de temporada, el Barcelona suma más puntos en La Liga esta temporada que a estas alturas de la temporada pasada.

Solo los títulos al final de la temporada determinarán si la segunda temporada de Flick fue exitosa, pero por ahora, todo apunta a que el alemán seguirá al mando del Barcelona para la temporada 2026-27.