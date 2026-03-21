''Es un perfil similar al de Gonçalo Ramos y al de Cristiano Ronaldo'', declara Roberto Martínez sobre Paulinho

El delantero portugués Paulinho se ha vuelto ya un referente en el fútbol mexicano. En cuanto fichó por el Toluca, comenzó a marcar goles a diestra y siniestra, como si tuviera toda la vida jugando en México. Es tricampeón goleador y actual bicampeón de Liga MX con la escuadra escarlata.

Su extraordinario nivel lo llevó a ser considerado por Roberto Martínez, entrenador de la selección de Portugal, para la prelista de cara al duelo amistoso frente al conjunto mexicano. Para mala fortuna del atacante de los Diablos Rojos, terminó quedando fuera de la convocatoria definitiva para este compromiso.

FC Juarez v Toluca - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

‘‘Es un jugador que está metiendo muchos goles en México, pero es un perfil similar al de Gonçalo Ramos y al de Cristiano Ronaldo’’, declaró Roberto Martínez.

Sus palabras confirman el estupendo nivel futbolístico del atacante, lo legitiman como un goleador de talla internacional. Pero también reducen considerablemente sus posibilidades para entrar a la lista definitiva de la selección de Portugal, de cara al Mundial 2026.

¿Jugar en México aleja a las estrellas de sus respectivas selecciones?

Un caso similar al del delantero Paulinho, es el del atacante argentino Ángel Correa. Curiosamente, ambos se enfrentaron en la más reciente final por el campeonato mexicano. Y es que, el ex jugador del Atlético de Madrid solía ser convocado por Lionel Scaloni para defender la camiseta de la selección de Argentina. De hecho, formó parte de la plantilla que ganó la copa del mundo en Qatar 2022.

Sin embargo, desde que llegó al fútbol mexicano no ha vuelto a vestir la camiseta albiceleste, y cada vez luce más complicado que logre meterse a la lista definitiva. En su momento, la leyenda en activo del conjunto felino, André-Pierre Gignac, vivió algo similar con la selección de Francia, aunque igual le alcanzó para disputar una Eurocopa, incluso estuvo cerca de marcar el gol del campeonato, ante Portugal, precisamente.

Es justo aclarar que también han habido casos de futbolistas que, jugando en México, siguieron siendo convocados con selecciones de primer nivel. Nahuel Guzmán, por ejemplo, disputó el mundial de Rusia 2018 con la selección de Argentina, aunque no jugó un solo minuto. En 2014, José Martía Basanta, entonces jugador de Rayados, fue convocado por Alejandro Sabella y terminó disputando varios minutos en duelos de eliminación directa.

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