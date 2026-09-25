Escándalo en Inglaterra: el Manchester City es declarado culpable de incumplir las normas financieras

El Manchester City ha recibido un mazazo judicial sin precedentes en los últimos años: fue encontrado culpable de "prácticamente todos los cargos relacionados con el incumplimiento de la normativa financiera de la Premier League", según adelanta David Ornstein en The Athletic.

Por supuesto, como se acostumbra en estos casos, el Manchester City apelará e irá hasta las últimas instancias para evitar un fallo firme en su contra, por lo que los procesos judiciales podrían seguir unos cuantos meses más.

The Athletic adelanta que el club de Manchester sería culpable de todos los cargos "salvo uno" de los 115 presentados en su contra por incumplimientos a las normativas financieras de la Premier League, lo que podría llegar a traerle un problema deportivo gravísimo. En caso de que la causa avance en la justicia, el City podría llegar a perder la categoría.

🚨🚨 𝗠𝗔𝗝𝗢𝗥 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Manchester City could get REMOVED from the Premier League! 💣💣



— @David_Ornstein pic.twitter.com/cDzQp6YdjI — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) September 25, 2026

En febrero de 2023, cuando explotó la denuncia, el Manchester City emitió un comunicado que confirmaba que "acogió con satisfacción la revisión de este asunto por parte de una comisión independiente, para que considere de manera imparcial el conjunto exhaustivo de pruebas irrefutables".

Desde la llegada de los inversionistas emiratíes a principios de la década pasada, el Manchester City saltó del ostracismo deportivo a posicionarse como una de las principales potencias económicas y financieras del mundo, ampliando su estadio y contratando un sinfín de futbolistas y entrenadores del más alto nivel.

Manchester City v Arsenal - Premier League | Michael Regan/GettyImages

Por supuesto, todo esto se tradujo en resultados deportivos: decenas de Premier League, una UEFA Champions League y muchos otros trofeos más decoran la vitrina de un Manchester City que sabe, desde lo más profundo de su corazón, que sin el dinero del petróleo nunca hubiera llegado hasta esta brillante actualidad.

Actualmente vienen de gastarse cientos de millones de euros en el mercado de fichajes de verano y los gastos de sus últimos años tienen sin dudas mucho que ver con esta determinación de la justicia inglesa.

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